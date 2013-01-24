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Идеальное подравнивание
Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное подравнивание
Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное подравнивание
Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное подравнивание
Комплексная система по уходу за телом с уникальными насадками: для идеального подравнивания и бритья, даже на самых чувствительных участках. Узнать обо всех преимуществах
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Используйте этот сверхбольшой триммер XL и следуйте инструкциям к нему для быстрого подравнивания волос на больших участках, таких как грудь, живот и ноги.
Используйте триммер XS для чувствительной кожи и следуйте инструкциям для подравнивания волос на участках, требующих наиболее деликатного обращения, таких как интимная зона и подмышки.
Быстродействующий триммер шириной 32 мм разработан для захвата всех типов волосков за один прием.
Светодиодный индикатор на устройстве показывает, когда акк. полный, разряжен или заряжается
Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе
100%-ая водонепроницаемость этой бритвы Philips позволяет с удобством сбривать и подравнивать волосы в душе, а также гарантирует простоту очистки.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
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