Если на Ваше устройство распространяется действие настоящего уведомления, Вам необходимо прекратить использование видеоняни и обратиться в Информационный центр Philips по бесплатным телефонам 8-800-200-0880 (Россия), 8-10-800-2000-0880 (Беларусь), 8-800-080-0123 (Казахстан) для проведения процедуры отзыва. При обращении в Информационный центр будьте готовы предоставить дополнительную информацию об устройстве.
Если на Ваше изделие не распространяется действие уведомления, нет необходимости предпринимать какие-либо действия. Мы хотим заверить Вас, что имеющееся у Вас изделие не попадает под отзыв и может быть использовано в дальнейшем.
Компания Philips заботится о Вашей безопасности, а также поддерживает высокие стандарты качества и надежности. Именно этим обусловлен добровольный отзыв данной модели.
Благодарим Вас за сотрудничество и приносим свои извинения за доставленные неудобства.