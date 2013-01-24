В качестве превентивной меры Philips добровольно отзывает Устройство для присмотра за новорожденными и детьми до трех лет (видеоняня) модели SCD620, произведенные в период с января 2016г. по март 2018г.

В исключительно редких случаях есть риск перегрева аккумуляторной батареи в родительском блоке видеоняни, когда блок подключен к электросети. Это может повлечь риск возгорания родительского блока.

Чтобы узнать, распространяется ли проблема на ваше устройство, нажмите здесь.