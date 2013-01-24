Гарантия на продукцию Philips

Международная гарантия Philips распространяется на физическое лицо, купившее потребительский товар Philips в другой стране (не в той, где предъявляется требование гарантийного обслуживания), которое может представить оригинал кассового чека о покупке товара (или фискального инвойса с подлинной печатью продавца) и с указанием: даты покупки, полного наименования продавца, серийного номера и модели изделия. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается в момент истечения гарантийного срока, отсчитываемого от дня приобретения.



Если какие-либо неисправности возникли из-за неудовлетворительного качества материалов или изготовления, Philips обеспечивает в течение гарантийного срока выполнение бесплатного ремонта изделия или осуществление замены изделия на аналогичное (в т.ч. путем проведения возврата денежных средств, уплаченных за изделие, на усмотрение Philips). Гарантия Philips распространяется при условии, что изделие эксплуатировалось правильно: по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе в части регулярного обслуживания и ухода за изделием.



Действие международной гарантии не распространяется на случаи, если:





- Оригинальный кассовый чек о приобретении товара (или фискальный инвойс с печатью продавца) отсутствует, испорчен или неразборчив;

- Название модели и/или серийный номер (если имеется) на товаре были изменены или удалены;

- Товар подвергался ремонту или модификации со стороны специалистов, не уполномоченных компанией Philips;

- Товар эксплуатировался в коммерческих целях (в том числе в условиях офисов)

- Дефект вызван неправильной эксплуатацией Товара или несоответствием рекомендуемым условиям эксплуатации;

- Дефект вызван использованием не оригинальных аксессуаров или доп. оборудования, не рекомендованных Philips;

- Повреждения в товаре вызваны авариями, включая, но не ограничиваясь: молнией, ненормальным напряжением, водой, огнем, стихийными бедствиями, транспортной аварией;

- Дефект товара, вызванный износом деталей, которые являются расходными материалами или аксессуарами по своему характеру (фильтры, щетки, насадки, головки бритв, триммеров, эпиляторов и любые аналогичные части), или повреждения элементов, сделанных из стекла.

- Товар не работает должным образом, поскольку изначально не был рассчитан для страны, где вы используете продукт (например, из-за различий в стандартах электропитания, подсоединения и т.п.).

Гарантия Philips не распространяется и не установлена на механические товары без электронных частей, расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: механические гладильные доски, пикфлоуметры, спейсеры, дыхательные тренажеры, изделия из стекла, сменные аксессуары, лампы, батареи, аккумуляторы, неэлектрические товары по уходу за детьми торговой марки Avent (соски, пустышки, бутылочки, тарелочки и т.п.), накопители мусора, ремни, щетки, насадки, головки бритв, триммеров и эпиляторов, иные части с ограниченным сроком эксплуатации (в том числе, если сменные аксессуары были приобретены как самостоятельное изделие – отдельно от товара, к которому они предназначены).



Гарантия не распространяется также на любые косвенные потери, включая, но не ограничиваясь, потерю пользовательских данных в изделии (в т.ч. в связанном с ним программном приложении), потерю дохода от бизнеса и т.п.