Гарантия на продукцию Philips

Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к руководству пользователя или ознакомиться с информацией в разделе "Поддержка" веб-сайта Philips, где можно легко найти и загрузить электронную версию руководства пользователя, найти ответы на часто задаваемые вопросы или посмотреть доступные видеоинструкции.
Если Ваш товар оказался неисправен, Philips произведет ремонт или замену дефектной продукции (в т.ч. путем возврата денежных средств) - по усмотрению Philips и в соответствии с требованиями законодательства, в период гарантии страны, где было приобретено изделие. Эта международная гарантия Philips не влияет на Ваше законное право потребителя в соответствии с применяемым местным законодательством в стране покупки товара, а также на Ваши права в отношении продавца, вытекающие из условий покупки.
Настоящие гарантийные обязательства применимы только к потребительским товарам торговых марок Philips и Saeco, используемых в личных бытовых целях. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки.
|
Вид Товара (изделия)
|
Срок гарантии*
|
Срок службы*
|
Бытовая техника для дома и персонального ухода Philips и Saeco (кофемашины, кофеварки, очистители и увлажнители воздуха, пылесосы, паровые станции, отпариватели, утюги, кухонная бытовая техника, бритвы, триммеры, машинки для стрижки волос, механические и фото эпиляторы, электрические зубные щетки и ирригаторы, товары по уходу за кожей и волосами, и т.п.)
|
2 года
|
3 года
|
Электронные товары по уходу за детьми Philips Avent
|
2 года
|
2 года
|
Системы компрессорные ингаляционные Philips
|
3 года
|
3 года
|
Портативные меш-небулайзеры Philips
|
2 года
|
3 года
Гарантия Philips распространяется только на изделия марок Philips и Saeco, первоначально ввезенные на территорию Таможенного Союза официальным импортером (ООО «ФИЛИПС», РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13), имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
- Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
- Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
- Использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
- Действий третьих лиц:
- ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
- отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
Гарантия Philips не распространяется и не установлена на механические товары без электронных частей, расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: механические гладильные доски, пикфлоуметры, спейсеры, дыхательные тренажеры, изделия из стекла, сменные аксессуары, лампы, батареи, аккумуляторы, неэлектрические товары по уходу за детьми торговой марки Avent (соски, пустышки, бутылочки, тарелочки и т.п.), накопители мусора, ремни, щетки, насадки, головки бритв, триммеров и эпиляторов, иные части с ограниченным сроком эксплуатации. В случае индивидуального приобретения перечисленных выше изделий вашим продавцом могут быть установлены индивидуальные гарантийные условия и сроки по такому товару, при этом гарантийные обязательства исполняются также продавцом.
Гарантия не распространяется также на любые косвенные потери, включая, но не ограничиваясь, потерю пользовательских данных в изделии (в т.ч. в связанном с ним программном приложении), потерю дохода от бизнеса и т.п.
«Расширенная гарантия» – это период времени от момента окончания основного срока гарантии на изделие марки Philips или Saeco (как правило, 24 месяца с даты покупки) до даты, которая указывается потребителю в подтверждении регистрации этого изделия в Клубе Philips, и предоставляемый потребителю (физическому лицу, использующему изделие марки Philips или Saeco исключительно для личных/семейных бытовых нужд в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и дополнений к ней) в дополнение к основному сроку гарантии на это изделие (только для изделий, участвующих в акции). В течение указанного периода потребителю оказываются услуги бесплатного сервисного обслуживания зарегистрированного изделия марки Philips или Saeco в авторизованных сервисных центрах Philips. При этом действие услуг по бесплатному сервисному обслуживанию, предоставляемых по акции «Расширенная гарантия», может распространяться только на определенные составные части изделия, если таковые части явно указаны в условиях акции на это изделие.
Изделие, участвующее в акции, должно быть зарегистрировано в течение 90 календарных дней со дня покупки. Предоставление оригинала фискального чека о покупке изделия и подтверждения регистрации изделия в Клубе Philips являются обязательными условиями получения бесплатного сервисного обслуживания в рамках акции
Международная гарантия Philips распространяется на физическое лицо, купившее потребительский товар Philips в другой стране (не в той, где предъявляется требование гарантийного обслуживания), которое может представить оригинал кассового чека о покупке товара (или фискального инвойса с подлинной печатью продавца) и с указанием: даты покупки, полного наименования продавца, серийного номера и модели изделия. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается в момент истечения гарантийного срока, отсчитываемого от дня приобретения.
Если какие-либо неисправности возникли из-за неудовлетворительного качества материалов или изготовления, Philips обеспечивает в течение гарантийного срока выполнение бесплатного ремонта изделия или осуществление замены изделия на аналогичное (в т.ч. путем проведения возврата денежных средств, уплаченных за изделие, на усмотрение Philips). Гарантия Philips распространяется при условии, что изделие эксплуатировалось правильно: по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе в части регулярного обслуживания и ухода за изделием.
Действие международной гарантии не распространяется на случаи, если:
- Оригинальный кассовый чек о приобретении товара (или фискальный инвойс с печатью продавца) отсутствует, испорчен или неразборчив;
- Название модели и/или серийный номер (если имеется) на товаре были изменены или удалены;
- Товар подвергался ремонту или модификации со стороны специалистов, не уполномоченных компанией Philips;
- Товар эксплуатировался в коммерческих целях (в том числе в условиях офисов)
- Дефект вызван неправильной эксплуатацией Товара или несоответствием рекомендуемым условиям эксплуатации;
- Дефект вызван использованием не оригинальных аксессуаров или доп. оборудования, не рекомендованных Philips;
- Повреждения в товаре вызваны авариями, включая, но не ограничиваясь: молнией, ненормальным напряжением, водой, огнем, стихийными бедствиями, транспортной аварией;
- Дефект товара, вызванный износом деталей, которые являются расходными материалами или аксессуарами по своему характеру (фильтры, щетки, насадки, головки бритв, триммеров, эпиляторов и любые аналогичные части), или повреждения элементов, сделанных из стекла.
- Товар не работает должным образом, поскольку изначально не был рассчитан для страны, где вы используете продукт (например, из-за различий в стандартах электропитания, подсоединения и т.п.).
Гарантия Philips не распространяется и не установлена на механические товары без электронных частей, расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: механические гладильные доски, пикфлоуметры, спейсеры, дыхательные тренажеры, изделия из стекла, сменные аксессуары, лампы, батареи, аккумуляторы, неэлектрические товары по уходу за детьми торговой марки Avent (соски, пустышки, бутылочки, тарелочки и т.п.), накопители мусора, ремни, щетки, насадки, головки бритв, триммеров и эпиляторов, иные части с ограниченным сроком эксплуатации (в том числе, если сменные аксессуары были приобретены как самостоятельное изделие – отдельно от товара, к которому они предназначены).
Гарантия не распространяется также на любые косвенные потери, включая, но не ограничиваясь, потерю пользовательских данных в изделии (в т.ч. в связанном с ним программном приложении), потерю дохода от бизнеса и т.п.
Мы рекомендуем Вам, прежде чем обратиться в Philips или к продавцу, внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, а также ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разделе «Поддержка» на настоящем веб-сайте.
При необходимости получения сервисного обслуживания в течение гарантийного срока, пожалуйста, разместите заявку на сервисное обслуживание на нашем веб-сайте или свяжитесь с Информационным Центром Philips в вашей стране.
По истечении гарантийного срока вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Philips для получения рекомендаций для дальнейшей эксплуатации. При необходимости вы также можете связаться с Информационным Центром Philips.
Для более эффективного обслуживания, перед обращением в Информационный Центр Philips или к продавцу, пожалуйста, приготовьте документы, подтверждающие вашу покупку, а также наименование модели и серийный номер товара. Наименование модели и серийный номер можно найти на задней/нижней части товара.
|
Страна
|
Телефон (круглосуточно)
|
Веб-сайт
|
Россия
|
8 800 200-0880
+7 495 961-1111
|
Беларусь
|
8 10 800 2000 0880
|
Казахстан
|
8 800 080 0123
|
Кыргызстан
|
8 10 800 2000 0880
|
Армения
|
0 8000 1180
|
Грузия
|
00 800 2000 0880
|
Азербайджан
|
088 200 0880
|
Узбекистан
|
00 800 2000 0880
|
Таджикистан
|
+7 495 961-1111
|
Туркменистан
|
+7 495 961-1111
|
Монголия
|
+7 495 961-1111
Ваш продукт Philips вышел из строя?
Закажите сервисное обслуживание прямо у нас.
Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к инструкции по эксплуатации или ознакомиться с информацией в разделе "Поддержка" этого веб-сайта, где можно загрузить электронную версию инструкции по эксплуатации (в зависимости от типа изделия), найти ответы на часто задаваемые вопросы, посмотреть видеоинструкции или обратиться на форум поддержки.
В случае возникновения неисправности компания Philips обязуется обеспечить бесплатное сервисное обслуживание прибора после уведомления о возникшем дефекте в течение гарантийного срока. Проведение обслуживания возможно при условии, что продукт использовался в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации (например, в подходящей среде). Для некоторых категорий изделий гарантия предоставляется партнерами компании Philips (ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к изделию).
Если вы обращаетесь за сервисным обслуживанием в России, а изделие было приобретено в другой стране, Philips постарается организовать обслуживание в соответствии с условиями гарантии, принятыми в стране приобретения устройства.
Данный документ применим только к потребительским товарам. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки или купли-продажи.
Срок действия гарантии начинается со дня приобретения, указанного в документе, подтверждающем факт покупки, и истекает в конце периода, указанного ниже в разделе "Гарантийный срок". Если требуется сервисное обслуживание, а документ, подтверждающий факт покупки, утерян, или торговая организация неизвестна компании Philips (например, продавец на онлайн-аукционе), действие гарантии начинается через три месяца после даты выпуска, указанной на изделии или в серийном номере. Для сервисного обслуживания изделий без указанной даты выпуска или серийного номера необходим действительный документ, подтверждающий факт покупки.
Если ремонт невозможен или коммерчески нецелесообразен, компания Philips может заменить продукт новым или восстановленным изделием с идентичной функциональностью. После проведения ремонта, обновления встроенной программы или замены прибора срок действия гарантии по-прежнему будет отсчитываться со дня приобретения.
Гарантия не действует в случае косвенных убытков (включая помимо прочего потерю данных или дохода); она также не распространяется на результат действий пользователя (регулярное обслуживание, установление обновлений встроенной программы, сохранение или восстановление данных).
Гарантия не действует в следующих случаях.
- Если документ, подтверждающий факт покупки, изменен или нечитаем.
- Если номер модели, серийный номер или код даты производства на изделии изменен, удален или нечитаем.
- Если ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены неавторизованными организациями или лицами.
- Если дефект возник в результате использования продукта не по назначению, например при непрерывном использовании в коммерческой среде.
- Если дефект вызван неправильным использованием продукта или нарушением условий эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации.
- Если дефект возник в результате подключения периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, отличающихся от рекомендованных в инструкции по эксплуатации.
- Если прибор был поврежден среди прочего одним из следующих образов: животными, ударом молнии, в результате колебаний напряжения, возгорания, природных катаклизмов, воздействия влаги (кроме случаев, когда воздействие влаги допускается в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации), во время транспортировки.
- В случае нормального износа или при возникновении дефектов расходных материалов (например, мешков для пылесоса или картриджей фильтра).
- Если изделие функционирует неправильно, поскольку изначально не было разработано, произведено и одобрено для эксплуатации в данной стране. Это может произойти в случае, если изделие было приобретено за границей.
- Если изделие не функционирует должным образом из-за проблем с доступом или подключением, предоставляемым поставщиком услуг: например, наблюдаются сбои в работе сетей доступа (кабельное или спутниковое телевидения и сеть Интернет), неисправности на абонентской линии или линии корреспондента, сбои в работе местной сети (кабельное соединение, файловый сервер, пользовательская линия) и неисправности в работе сети передачи (помехи, кодирование, сбои в работе или плохое качество сигнала).
- При использовании изделия для работы с приложениями сторонних производителей.
Во избежание неудобств перед обращением в компанию Philips или по месту приобретения изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с рекомендациями в инструкции по эксплуатации и/или перейти в раздел "Поддержка" данного веб-сайта. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с Центром поддержки потребителей одним из способов, указанных на этом веб-сайте. Если срок действия гарантии уже истек, вы можете обратиться непосредственно в ближайший авторизованный сервисный центр (услуга доступна в некоторых странах). Адреса сервисных центров указаны на этом веб-сайте.
Чтобы сотрудники службы поддержки смогли оказать помощь быстро и эффективно, перед обращением в компанию Philips или сервисные партнерские компании подготовьте, пожалуйста, следующие документы/информацию:
- тип изделия или номер модели (иначе —идентификатор модели);
- документ, подтверждающий факт покупки (оригинал товарной накладной или кассового чека) с указанием даты покупки, имени продавца и номера модели продукта;
- серийный номер или код даты выпуска, указанный на изделии.
Номер модели, серийный номер или код даты выпуска (при наличии) указаны в отделении для батарей или на задней/нижней панели изделия.
Гарантийный срок
Срок действия гарантии (кроме перечисленных ниже категорий) в России составляет 12 месяцев:
|
Исключение
|
Гарантийный срок
|
ЖК-мониторы серий C, E
|
24 месяца
|
ЖК-мониторы серий B, S, P, BDM , M , X , V
|
36 месяцев
|
Автомобильные лампы (являются изнашиваемыми продуктами, на которые не распространяется установленный гарантийный период)
|
На них мы все еще предоставляем гарантию на следующий срок:
|
|
Гарантия на 1 год или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
|
Уход За Водой
|
|
|
24 месяцы
|
|
24 месяцы
|
|
24 месяцы