Усовершенствуйте методы малоинвазивных исследований сосудов с Azurion 3 с 15-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Сделайте следующий шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания и управлению расходами.