DIS242/00
Профессиональная система кабинетного отбеливания светом
Благодаря стабильной работе в течение 50 000 ч наша собственная LED-лампа Philips Zoom WhiteSpeed обеспечит быстрый результат отбеливания светом. Доступна как высокая интенсивность для быстрого отбеливания, так и низкая интенсивность для обработки чувствительных зубов.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Используйте одновременно всю силу перекиси водорода и интенсивность света: перекись не может самостоятельно справиться со всеми потемнениями, поэтому следует использовать ее в сочетании с лампой Zoom! с высокой интенсивностью света 190 мВт/см2 и длиной волны в диапазоне 420–460 нм, чтобы эффективно удалять потемнения на зубах и обеспечить желаемый результат*. Наблюдается изменение цвета на 4 тона при отдельном использовании 25 % геля с перекисью водорода и изменение на 8 тонов при использовании совместно с лампой Zoom!**.
Лампа Zoom! — это источник света без УФ, разработанный стоматологами и безопасный для эмали ваших зубов. 99 % пациентов, прошедших опрос, вообще не ощутили либо ощутили минимальное воздействие на зубы во время процедуры WhiteSpeed***. Более того, регулировка интенсивности света позволит выбирать меньшую интенсивность для пациентов с чувствительными зубами, чтобы каждый из них ощущал максимальный комфорт во время процедуры.
В отличие от многих других систем, Philips Zoom! WhiteSpeed использует наш собственный LED-источник света для получения желаемого результата за минимальное время. В связке с гелем 25 % HP он эффективно удаляет различные потемнения зубов, с которыми перекись водорода не справляется самостоятельно****. Процедуры WhiteSpeed с лампой Zoom! обеспечивают на 87 % более эффективное удаление потемнений, чем отдельно гель Zoom! 25 % HP, уже через 45 минут, предлагая профессиональный результат, которому можно доверять*****.
Высокое качество
Дополнительные компоненты
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.