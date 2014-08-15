Ключевые слова для поиска

  • Профессиональная система кабинетного отбеливания светом Профессиональная система кабинетного отбеливания светом Профессиональная система кабинетного отбеливания светом

    Philips Zoom In-Office Whitening LED Lamp Светодиодная лампа WhiteSpeed LED

    DIS242/00

    Профессиональная система кабинетного отбеливания светом

    Благодаря стабильной работе в течение 50 000 ч наша собственная LED-лампа Philips Zoom WhiteSpeed обеспечит быстрый результат отбеливания светом. Доступна как высокая интенсивность для быстрого отбеливания, так и низкая интенсивность для обработки чувствительных зубов.

    Узнать обо всех преимуществах

    Philips Zoom In-Office Whitening LED Lamp Светодиодная лампа WhiteSpeed LED

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Профессиональная система кабинетного отбеливания светом

    Быстрое и качественное отбеливание

    • 50 000 ч использования
    • Регулируемые настройки интенсивности
    Отбеливание и обработка светом

    Отбеливание и обработка светом

    Используйте одновременно всю силу перекиси водорода и интенсивность света: перекись не может самостоятельно справиться со всеми потемнениями, поэтому следует использовать ее в сочетании с лампой Zoom! с высокой интенсивностью света 190 мВт/см2 и длиной волны в диапазоне 420–460 нм, чтобы эффективно удалять потемнения на зубах и обеспечить желаемый результат*. Наблюдается изменение цвета на 4 тона при отдельном использовании 25 % геля с перекисью водорода и изменение на 8 тонов при использовании совместно с лампой Zoom!**.

    Проверено на безопасность и комфорт

    Проверено на безопасность и комфорт

    Лампа Zoom! — это источник света без УФ, разработанный стоматологами и безопасный для эмали ваших зубов. 99 % пациентов, прошедших опрос, вообще не ощутили либо ощутили минимальное воздействие на зубы во время процедуры WhiteSpeed***. Более того, регулировка интенсивности света позволит выбирать меньшую интенсивность для пациентов с чувствительными зубами, чтобы каждый из них ощущал максимальный комфорт во время процедуры.

    Эффективная технология обработки светом

    Эффективная технология обработки светом

    В отличие от многих других систем, Philips Zoom! WhiteSpeed использует наш собственный LED-источник света для получения желаемого результата за минимальное время. В связке с гелем 25 % HP он эффективно удаляет различные потемнения зубов, с которыми перекись водорода не справляется самостоятельно****. Процедуры WhiteSpeed с лампой Zoom! обеспечивают на 87 % более эффективное удаление потемнений, чем отдельно гель Zoom! 25 % HP, уже через 45 минут, предлагая профессиональный результат, которому можно доверять*****.

    • Высокое качество

      Регулируемые настройки интенсивности
      Низкого, среднего, высокого уровня
      Время
      До 50 000 ч использования

    • Дополнительные компоненты

      Шнур
      В комплекте
      Инструкции по обработке светом
      Не входит в комплект
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • в рамках лабораторного исследования, с гелем 25 % или 6 % HP. Фактический результат может отличаться
    • * На основании изменений показателя дельта-Е в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться
    • ** 135 участников, США, 2013 год
    • *** в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться
    • **** На основании изменений показателя дельта-Е в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.