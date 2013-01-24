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Viva Collection

Мультиварка

HD3136/03
Общая оценка / 5
  • Готовьте блюда с сохранением витаминов* Готовьте блюда с сохранением витаминов* Готовьте блюда с сохранением витаминов*
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    Viva Collection Мультиварка

    HD3136/03
    Общая оценка / 5

    Готовьте блюда с сохранением витаминов*

    В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Мультиварка

    Готовьте блюда с сохранением витаминов*

    В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте блюда с сохранением витаминов*

    В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Мультиварка

    Готовьте блюда с сохранением витаминов*

    В комплект новой мультиварки Philips, оснащенной технологией VitaPlus с двойным нагревательным элементом, входит кулинарная книга на 60 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Готовьте блюда с сохранением витаминов*

      Новая технология нагрева VitaPlus

      • 4 л
      Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов

      Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов

      Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов позволит приготовить блюда к нужному времени.

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Равномерное распределение тепла благодаря технологии 3D-нагрева.

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      В комплект входит книга рецептов с оригинальными идеями

      В комплект входит книга рецептов с оригинальными идеями

      В комплект входит кулинарная книга с более чем 30 оригинальными рецептами вкусных блюд и советами профессионалов.

      Технология VitaPlus с двумя нагревательными элементами для быстрого и равномерного нагрева

      Технология VitaPlus с двумя нагревательными элементами для быстрого и равномерного нагрева

      Новая технология нагрева VitaPlus: двойной нагревательный элемент для быстрого нагрева и равномерного распределения тепла.

      Толстостенная емкость 2 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram

      Толстостенная емкость 2 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram

      15 программ для приготовления вкусных и здоровых блюд

      15 программ и режим Multicook для приготовления вкусных и здоровых блюд.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легкопрограммируемый таймер
        Да

      • Аксессуары

        Пластиковая чаша для приготовления на пару
        Да
        Мерная чашка
        Да
        Кулинарная книга
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220  В
        Частота
        50  Гц
        мощность в ваттах
        980  Вт
        Длина шнура
        1,2  м
        Емкость
        4  Д

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