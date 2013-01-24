Найти название модели просто. Посмотрите на правую или левую панель прибора. Название модели выглядит так: PerfectCare Elite, PerfectCare Performer и т. д.
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Найти название модели просто. Посмотрите на правую или левую панель прибора. Название модели выглядит так: PerfectCare Elite, PerfectCare Performer и т. д.
Снимите клапан. Слейте воду и частицы накипи.
Для всех паровых утюгов и парогенераторов Philips мы рекомендуем использовать деминерализованную или водопроводную воду. Предпочтительно использование деминерализованной воды, поскольку она предотвращает скопление накипи в утюге.
Никогда не используйте воду для глажения или ароматизированную воду в парогенераторах Philips. Несоблюдение этого правила может привести к засорению утюга, его повреждению или выходу из строя.
Возможно, процедура очистки от накипи не была завершена, и сброс настроек прошел некорректно. (функция Smart Calc Clean)
Проведите процедуру очистки от накипи заново и убедитесь, что она корректно завершена. После этого на утюге произойдет сброс настроек, а индикатор очистки от накипи погаснет. (функция Easy De-Calc)
Если проблему не удается решить или у вас появились вопросы, обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips
После очистки от накипи из подошвы может подтекать вода, а подача пара может отсутствовать (или быть слабой). Это происходит в том случае, когда после очистки от накипи в утюге остается вода.
Чтобы решить проблему и удалить воду из системы, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара не менее 30 секунд: раздастся звук работы насоса, после удаления воды начнется подача пара.
обращайтесь в наш Центр поддержки потребителей.
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