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Глажение (145)

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Тип изделия
Паровой удар
Объем резервуара для воды
1,2–1,7 л

Большой резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 2 часов без повторного наполнения.
1,8–2,5 л

Увеличенный резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 3 часов без повторного наполнения.

Революционная технология
Ультралегкий парогенератор

Невероятно легкий утюг обеспечивает комфортное глажение.

Без риска прожечь ткань

Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения вы можете оставлять горячий утюг подошвой вниз на гладильной доске или на ткани.
Настройка температуры не требуется

Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры.

Группа продукта
Максимально эффективное глажение

Максимально эффективное глажение благодаря увеличенному или съемному резервуару для воды и сверхлегкому утюгу.

Мощные приборы для максимального удобства

Мощное глажение благодаря большому съемному резервуару для воды.

Компактные приборы для быстрого результата

Более быстрое глажение и больше пара по сравнению с паровым утюгом, при этом прибор остается легким и компактным.
Модельный ряд
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    PerfectCare Performer Парогенератор
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8752/30

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 450 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
    • со съемным резервуаром для воды
    Общая оценка / 5
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    PerfectCare Performer Парогенератор
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8755/80

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 450 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
    • со съемным резервуаром для воды
    Общая оценка / 5
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  • Не уверены, какой выбор сделать?
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    FastCare Compact Парогенератор
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    FastCare Compact Парогенератор

    GC6722/20

    • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
    • Паровой удар до 300 г
    • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
    Общая оценка / 5
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    FastCare Compact Парогенератор
    -{discount-value}

    FastCare Compact Парогенератор

    GC6709/20

    • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
    • Паровой удар до 200 г
    • Встроенный резервуар для воды 1,3 л
    Общая оценка / 5
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    FastCare Compact Парогенератор
    -{discount-value}

    FastCare Compact Парогенератор

    GC6740/30

    • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
    • Паровой удар до 300 г
    • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
    • Фиксация Carry-lock
    Общая оценка 3.5/ 5
    (4)
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    PerfectCare 7000 Series Парогенератор
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    PerfectCare 7000 Series Парогенератор

    PSG7014/10

    • Максимальное давление насоса — 7 бар
    • Паровой удар до 450 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Фиксация Carry-lock
    Общая оценка / 5
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    Парогенератор
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    Парогенератор

    HI5919/30

    • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
    • Съемный резервуар для воды 1,1 л
    • Паровой удар 200 г
    Общая оценка 5/ 5
    (1)
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    Парогенератор
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    Парогенератор

    HI5914/30

    • Пар под давлением 5 бар
    • Съемный резервуар для воды 1,1 л
    • Паровой удар 180 г
    Общая оценка 5/ 5
    (1)
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  • Не уверены, какой выбор сделать?
    Отметьте до трех изделий и сравните их!
    Парогенератор
    -{discount-value}

    Парогенератор

    HI5916/20

    • Пар под давлением 5 бар
    • Съемный резервуар для воды 1,1 л
    • Паровой удар 180 г
    Общая оценка 5/ 5
    (1)
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  • Не уверены, какой выбор сделать?
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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор
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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    GC8962/40

    • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
    • Паровой удар до 520 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Сверхлегкий утюг
    Общая оценка 5/ 5
    (21)
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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор
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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    GC8942/20

    • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
    • Паровой удар до 480 г
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Сверхлегкий утюг
    Общая оценка 5/ 5
    (69)
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    Парогенератор
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    PerfectCare Performer Парогенератор

    GC8750/60

    • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
    • Паровой удар до 420 г
    • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
    • Фиксация Carry Lock
    Общая оценка 4.8/ 5
    (4)
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