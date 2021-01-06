Убедитесь, что в шланге, трубке и насадке пылесоса Philips нет посторонних предметов. Поток воздуха может (частично) блокироваться при попадании постороннего предмета в одну из деталей пылесоса. В этом случае извлеките объект перед продолжением уборки пылесосом.

Убедитесь, что в шланге, трубке и насадке пылесоса Philips нет посторонних предметов. Поток воздуха может (частично) блокироваться при попадании постороннего предмета в одну из деталей пылесоса. В этом случае извлеките объект перед продолжением уборки пылесосом.

Убедитесь, что в шланге, трубке и насадке пылесоса Philips нет посторонних предметов. Поток воздуха может (частично) блокироваться при попадании постороннего предмета в одну из деталей пылесоса. В этом случае извлеките объект перед продолжением уборки пылесосом.

Используется другой аксессуар