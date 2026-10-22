Аккумулятор, которым оснащена зубная щетка Sonicare 9900 Prestige, не подлежит замене. При утилизации Sonicare 9900 Prestige можно запросить извлечение аккумулятора у квалифицированного специалиста для должной утилизации. В целях безопасности мы не рекомендуем пытаться извлечь аккумулятор самостоятельно в домашних условиях.Инструкции по безопасному извлечению аккумулятора для квалифицированных специалистов можно найти