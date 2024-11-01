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Служба поддержки Philips

Как восстановить серию сеансов в приложении Sonicare For Kids?

Опубликован в 7 октября 2025 г.

В некоторых ситуациях серию сеансов в приложении Sonicare For Kids можно восстановить. 

  1. Выберите профиль ребенка в приложении.
  2. Нажмите на кнопку календаря в левой части экрана.
  3. Выберите опцию "Мой календарь".
  4. Нажмите на значок солнца и/или луны, в зависимости от отсутствующего сеанса чистки, чтобы рядом с этим днем появилась зеленая галочка. На месте, где раньше находился красный значок "X", появится желтый значок.
  5. Откройте родительскую панель.
  6. Нажмите на желтые полукруги. Они обозначают утренние и вечерние сеансы чистки, для которых был запрошен статус выполненных. Выберите для них зеленую галочку.
  7. Это закроет пропущенные ранее сеансы, и серия сеансов будет восстановлена!
Если вы все еще испытываете проблемы с приложением Sonicare For Kids, обратитесь к нам за дальнейшей поддержкой напрямую через Службу поддержки | Philips.

 
 



 

  • Календарь в приложении Sonicare For Kids
  • Календарь в приложении Sonicare For Kids

    • Информация на данной странице относится к моделям: HX6322/04 .

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