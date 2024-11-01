В некоторых ситуациях серию сеансов в приложении Sonicare For Kids можно восстановить.
- Выберите профиль ребенка в приложении.
- Нажмите на кнопку календаря в левой части экрана.
- Выберите опцию "Мой календарь".
- Нажмите на значок солнца и/или луны, в зависимости от отсутствующего сеанса чистки, чтобы рядом с этим днем появилась зеленая галочка. На месте, где раньше находился красный значок "X", появится желтый значок.
- Откройте родительскую панель.
- Нажмите на желтые полукруги. Они обозначают утренние и вечерние сеансы чистки, для которых был запрошен статус выполненных. Выберите для них зеленую галочку.
- Это закроет пропущенные ранее сеансы, и серия сеансов будет восстановлена!
Если вы все еще испытываете проблемы с приложением Sonicare For Kids, обратитесь к нам за дальнейшей поддержкой напрямую через Службу поддержки | Philips.