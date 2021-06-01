AMF220/15
Чистота воздуха на новом уровне. Прохлада* или тепло на ваш выбор
Очиститель воздуха Philips «3 в 1» поддерживает комфортную и благоприятную для здоровья среду в доме. С помощью данного очистителя воздуха зимой можно повышать, а летом — понижать температуру помещения, при этом очищая воздух (устройство удаляет 99,95% частиц размером с самый маленький известный вирус благодаря системе фильтрации HEPA).Узнать обо всех преимуществах
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Прибор справится с очисткой воздуха в помещениях с площадью до 42 м²**. Оптимальная циркуляция воздуха 350° и эффективная фильтрация мельчайших частиц обеспечивают показатель эффективности очистки воздуха (CADR) до 165 м³/ч*. Прибор очистит воздух в комнате 20 м² всего за 17,5 минуты.
Технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки удерживает 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 микрон, меньше самого маленького известного вируса*** и удаляет бактерии, пыльцу, пыль, частицы PM2.5, перхоть домашних животных, пылевых клещей, споры плесени, запахи, газы, аэрозольные частицы и другие загрязняющие вещества.
Датчик качества воздуха распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. Цветовая панель позволяет оценить качество воздуха в помещении — от синего (хорошее) и фиолетового (нормальное) до розового (плохое) и красного (очень плохое). На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.
Мягкий поток прохладного воздуха поможет с комфортом проводить время в помещении при более высоких температурах. В режиме вентилятора прибор также очищает воздух, чтобы вы могли дышать чистым и прохладным воздухом * у вас дома.
Благодаря технологии с использованием керамического элемента воздух нагревается всего за 3 секунды для вашего комфорта при низких температурах. В режиме обогрева прибор также очищает воздух, чтобы вы могли дышать чистым воздухом дома.
Регулируемое вращение 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.
Выбирайте из 3 режимов скорости вентилятора: 7,5 Вт, 15 Вт и 25 Вт и из 3 режимов скорости обогрева: 1250 Вт, 1500 Вт и 2200 Вт. В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым и прохладным* воздухом.
3 уровня отображения индикаторов. При полной подсветке на световом кольце отображается режим обогрева или прохлады, а также уровень качества воздуха. При частичной подсветке отображается только уровень качества воздуха. В ночном режиме индикация на устройстве будет отключена.
Конструкция без лопастей обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.
Пульт ДУ с магнитным креплением позволяет легко управлять устройством и легко крепится к его док-станции.
Особенности
Содержание
Слои фильтра
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Обслуживание
Замена
Производительность
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