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  • Чистота воздуха на новом уровне. Прохлада* или тепло на ваш выбор Чистота воздуха на новом уровне. Прохлада* или тепло на ваш выбор Чистота воздуха на новом уровне. Прохлада* или тепло на ваш выбор

    Серия 2000 Очиститель воздуха 3 в 1

    AMF220/15

    Чистота воздуха на новом уровне. Прохлада* или тепло на ваш выбор

    Очиститель воздуха Philips «3 в 1» поддерживает комфортную и благоприятную для здоровья среду в доме. С помощью данного очистителя воздуха зимой можно повышать, а летом — понижать температуру помещения, при этом очищая воздух (устройство удаляет 99,95% частиц размером с самый маленький известный вирус благодаря системе фильтрации HEPA).

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    Серия 2000 Очиститель воздуха 3 в 1

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    Чистота воздуха на новом уровне. Прохлада* или тепло на ваш выбор

    • Очищает помещения площадью до 42 м²
    • Показатель CADR 165 м³/ч
    • Фильтр HEPA и угольный фильтр
    До 165 м³/ч CADR*: очистка помещений площадью до 42 м²**

    До 165 м³/ч CADR*: очистка помещений площадью до 42 м²**

    Прибор справится с очисткой воздуха в помещениях с площадью до 42 м²**. Оптимальная циркуляция воздуха 350° и эффективная фильтрация мельчайших частиц обеспечивают показатель эффективности очистки воздуха (CADR) до 165 м³/ч*. Прибор очистит воздух в комнате 20 м² всего за 17,5 минуты.

    Фильтрует 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 мкм

    Фильтрует 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 мкм

    Технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки удерживает 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 микрон, меньше самого маленького известного вируса*** и удаляет бактерии, пыльцу, пыль, частицы PM2.5, перхоть домашних животных, пылевых клещей, споры плесени, запахи, газы, аэрозольные частицы и другие загрязняющие вещества.

    Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра

    Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра

    Датчик качества воздуха распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. Цветовая панель позволяет оценить качество воздуха в помещении — от синего (хорошее) и фиолетового (нормальное) до розового (плохое) и красного (очень плохое). На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.

    Поток чистого и прохладного воздуха*

    Поток чистого и прохладного воздуха*

    Мягкий поток прохладного воздуха поможет с комфортом проводить время в помещении при более высоких температурах. В режиме вентилятора прибор также очищает воздух, чтобы вы могли дышать чистым и прохладным воздухом * у вас дома.

    Согревает мягким, приятным и теплым воздухом

    Согревает мягким, приятным и теплым воздухом

    Благодаря технологии с использованием керамического элемента воздух нагревается всего за 3 секунды для вашего комфорта при низких температурах. В режиме обогрева прибор также очищает воздух, чтобы вы могли дышать чистым воздухом дома.

    Регулируемое вращение 350° для полной циркуляции воздуха

    Регулируемое вращение 350° для полной циркуляции воздуха

    Регулируемое вращение 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.

    3 режима скорости для теплого или прохладного воздуха с очисткой

    3 режима скорости для теплого или прохладного воздуха с очисткой

    Выбирайте из 3 режимов скорости вентилятора: 7,5 Вт, 15 Вт и 25 Вт и из 3 режимов скорости обогрева: 1250 Вт, 1500 Вт и 2200 Вт. В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым и прохладным* воздухом.

    3 уровня отображения индикаторов, включая ночной режим

    3 уровня отображения индикаторов, включая ночной режим

    3 уровня отображения индикаторов. При полной подсветке на световом кольце отображается режим обогрева или прохлады, а также уровень качества воздуха. При частичной подсветке отображается только уровень качества воздуха. В ночном режиме индикация на устройстве будет отключена.

    Безопасная конструкция без лопастей

    Безопасная конструкция без лопастей

    Конструкция без лопастей обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.

    Простое управление через пульт ДУ с магнитным креплением

    Простое управление через пульт ДУ с магнитным креплением

    Пульт ДУ с магнитным креплением позволяет легко управлять устройством и легко крепится к его док-станции.

    • Особенности

      Отчеты о качестве воздуха
      Числовой, цветовой
      Датчик качества воздуха
      Частицы (PM2.5)
      Очистка со всех сторон
      Да
      Таймер автоматического выключения
      Да
      Блокировка для безопасности ребенка
      Да
      Ночной режим
      Да
      Пользовательский интерфейс
      Да

    • Содержание

      Очиститель воздуха 3 в 1
      Да
      Встроенный фильтр
      Да
      Пульт ДУ
      Да

    • Слои фильтра

      Угольный фильтр
      Да
      Фильтр HEPA
      Да
      Фильтр предварительной очистки
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      3 режима скорости обогрева
      1250, 1500 и 2200 Вт
      3 режима скорости вентилятора
      7,5, 15 и 25 Вт

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      4,9  kg
      Вес, включая упаковку
      7,2  kg
      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      31 x 30 x 64 см  cm
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      25 x 25 x 59 см  cm

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный металлик
      Тип панели управления
      Сенсорное
      Дисплей
      LED-экран
      Материал основного корпуса
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Замена

      Сменный фильтр:
      FYM220/30

    • Производительность

      CADR (частицы)*
      165 м³/ч
      Фильтрация частиц***
      99,95% (0,003 мкм)
      Рекомендуемый срок службы фильтра******
      24 месяца
      Уровень шума
      34–48 дБ
      Рекомендованная площадь помещения**
      42 м2
      Фильтрация вирусов****
      99,9 %
      Фильтрация бактерий*****
      99%

    Badge-D2C

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    • Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора
    • Если вы купили продукт с устаревшими сведениями на упаковке, будьте уверены, что продукт обеспечивает более высокие рабочие показатели, представленные в Интернете.
    • Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.
    • * * Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
    • * * * На основе тестирования на коэффициент уменьшения количества микробов в воздухе, проходящем через фильтр, проведенным организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1), результат через 40 минут при работе устройства на максимальной мощности.
    • * * * Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью (Агентство по охране окружающей среды США).
    • * * * * На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.
    • * * * * * Рекомендуемый срок службы — это теоретический расчет, основанный на среднем уровне частиц в воздухе вне помещения, который составляет 35 мкг/м³, при работе очистителя на самом низком режиме скорости в помещении площадью 39 м² в течение 16 часов в день.

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