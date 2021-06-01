Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра

Датчик качества воздуха распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. Цветовая панель позволяет оценить качество воздуха в помещении — от синего (хорошее) и фиолетового (нормальное) до розового (плохое) и красного (очень плохое). На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.