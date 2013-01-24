Руководство для родителей по эффективному кормлению малыша из бутылочки

Без чего не обойтись?
Давайте начнем с самого главного: сколько детских бутылочек вам потребуется? А что насчет аксессуаров?
Для начала стоит приобрести:
• шесть детских бутылочек с сосками и крышками;
• щеточку для бутылочек;
• молокоотсос (если вы сцеживаете молоко);
• приборы для стерилизации и подогрева бутылочек.
Размер бутылочки и скорость потока соски зависят от возраста ребенка — ищите маркировку по возрасту на упаковке. Рекомендуется заменять соску каждые 3 месяца.
Также не забудьте учесть и других людей, которые будут ухаживать за малышом. Многие мамы предпочитают иметь несколько дополнительных бутылочек на случай, если кто-то другой будет кормить малыша вне дома.
Простые способы кормления и приготовления питания
Вот несколько советов, которые помогут легко и быстро подготовиться к кормлению малыша.
· Наклейте этикетки на контейнеры для хранения молока, чтобы знать, когда истекает срок годности.
· Изучите и соблюдайте правила хранения молока, чтобы не пришлось его утилизировать.
· Если вы отправляетесь в дорогу, используйте пакеты для стерилизации в микроволновой печи, чтобы сэкономить место в сумке (наши пакеты можно использовать повторно до 20 раз).
· Электрический паровой стерилизатор для детских бутылочек поможет сохранить на кухне порядок и упростит задачу.
· Используйте стерилизатор для детских бутылочек, чтобы стерилизовать пустышки, молокоотсосы и прорезыватели для зубов.
· Бережно размораживайте и равномерно подогревайте молоко с помощью подогревателя для бутылочек, который поможет сэкономить силы и сохранит полезные свойства молока.
· Не тратьте лишнее молоко и подогревайте только то количество, которое требуется малышу.
· Привлекайте всех членов семьи к кормлению малыша из бутылочки. Это поможет им сблизиться с малышом, а у мамы будет время отдохнуть!
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