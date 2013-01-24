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Руководство для родителей по эффективному кормлению малыша из бутылочки


Подогреватели бутылочек и стерилизаторы

Большинство важных вещей в нашей жизни достигается путем тщательного планирования. То же самое можно сказать и об эффективности! Если вы кормите малыша из бутылочки, данное руководство поможет вам делать это быстро и без лишних хлопот, расскажет о необходимом количестве детских принадлежностей и эффективных способах кормления и приготовления питания.

Без чего не обойтись?

Давайте начнем с самого главного: сколько детских бутылочек вам потребуется? А что насчет аксессуаров?

 

Для начала стоит приобрести:

• шесть детских бутылочек с сосками и крышками; 

• щеточку для бутылочек; 

• молокоотсос (если вы сцеживаете молоко);

• приборы для стерилизации и подогрева бутылочек.

Размер бутылочки и скорость потока соски зависят от возраста ребенка — ищите маркировку по возрасту на упаковке. Рекомендуется заменять соску каждые 3 месяца.

Также не забудьте учесть и других людей, которые будут ухаживать за малышом. Многие мамы предпочитают иметь несколько дополнительных бутылочек на случай, если кто-то другой будет кормить малыша вне дома.

 

Простые способы кормления и приготовления питания

 

Вот несколько советов, которые помогут легко и быстро подготовиться к кормлению малыша.

·      Наклейте этикетки на контейнеры для хранения молока, чтобы знать, когда истекает срок годности.

·      Изучите и соблюдайте правила хранения молока, чтобы не пришлось его утилизировать.

·      Если вы отправляетесь в дорогу, используйте пакеты для стерилизации в микроволновой печи, чтобы сэкономить место в сумке (наши пакеты можно использовать повторно до 20 раз).

·      Электрический паровой стерилизатор для детских бутылочек поможет сохранить на кухне порядок и упростит задачу.

·      Используйте стерилизатор для детских бутылочек, чтобы стерилизовать пустышки, молокоотсосы и прорезыватели для зубов.

·      Бережно размораживайте и равномерно подогревайте молоко с помощью подогревателя для бутылочек, который поможет сэкономить силы и сохранит полезные свойства молока.

·      Не тратьте лишнее молоко и подогревайте только то количество, которое требуется малышу.

·      Привлекайте всех членов семьи к кормлению малыша из бутылочки. Это поможет им сблизиться с малышом, а у мамы будет время отдохнуть!

 

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