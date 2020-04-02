1. «Мой ребенок не может захватить грудь»



Обучение ребенка правильному захвату груди может занять некоторое время, однако сохраняйте спокойствие: вы и ваш ребенок сможете с этим справиться. Проблема неправильного захвата груди — одна из наиболее распространенных проблем грудного вскармливания и может быть одной из причин, по которым грудное вскармливание временами бывает болезненным.

Если ваш ребенок не может захватить грудь, в результате может возникнуть несколько проблем, поэтому важно обратиться за помощью, если вы настроены добиться хорошего захвата. Признаки, свидетельствующие о том, что ваш ребенок, возможно, не захватывает грудь правильно, могут быть следующими:

ваши соски болят во время кормления;

при кормлении ваш ребенок захватывает только сосок и не захватывает ареолу (околососковый кружок);

губы ребенка во время кормления втянуты;

вы слышите причмокивание или громкие звуки сосания;

при попытке кормления ребенок расстраивается;

выработка молока снижается, несмотря на то что вы часто прикладываете ребенка к груди;

ребенок теряет в весе.

Вот несколько советов по грудному вскармливанию, о которых необходимо помнить, чтобы помочь ребенку правильно захватить грудь:

Создайте спокойную обстановку. Залог комфортного кормления — это спокойное и расслабленное состояние. Лягте в постель, опершись на подушки, или сядьте в удобное кресло.

Залог комфортного кормления — это спокойное и расслабленное состояние. Лягте в постель, опершись на подушки, или сядьте в удобное кресло. Обнимите ребенка, контактируя с ним по принципу «кожа к коже» . Положите ребенка на себя головкой между молочными железами, кожа к коже, чтобы вы оба чувствовали себя комфортно и расслабленно.

. Положите ребенка на себя головкой между молочными железами, кожа к коже, чтобы вы оба чувствовали себя комфортно и расслабленно. Не форсируйте захват груди ребенком. Позвольте ребенку взять на себя инициативу во время кормления. Вы, конечно, можете направлять ребенка и поддерживать его, но однозначно не следует торопить и заставлять ребенка захватывать грудь.

Позвольте ребенку взять на себя инициативу во время кормления. Вы, конечно, можете направлять ребенка и поддерживать его, но однозначно не следует торопить и заставлять ребенка захватывать грудь. Найдите для себя удобную позицию. Иногда знание подходящих для вас позиций при кормлении может играть решающую роль. Поэкспериментируйте с различными позами для грудного вскармливания и определите те, в которых ребенок сможет хорошо захватить грудь.