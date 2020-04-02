Как и все лучшее в жизни, грудное вскармливание может быть вдохновляющим и пугающим. Подготовка к грудному вскармливанию — это отличное начало, но у некоторых мам возникают проблемы с грудным вскармливанием, которые омрачают эти незабываемые моменты. Все это — часть вашего собственного приобретенного опыта, однако наличие четких ответов на вопросы о грудном вскармливании поможет вам сохранять спокойствие. Если ваш ребенок не может хорошо захватить грудь, у вас потрескались соски или же вы испытываете неприятные ощущения или боль при кормлении грудью, вы не одиноки в своих проблемах и в данной статье найдете советы и способы, которые помогут вам пройти через это. Мы всегда готовы помочь вам, однако наши советы не заменят рекомендаций вашего врача. Если у вас возникают проблемы с грудным вскармливанием и вы беспокоитесь по этому поводу, всегда консультируйтесь со своим врачом.
Как и все лучшее в жизни, грудное вскармливание может быть вдохновляющим и пугающим. Подготовка к грудному вскармливанию — это отличное начало, но у некоторых мам возникают проблемы с грудным вскармливанием, которые омрачают эти незабываемые моменты. Все это — часть вашего собственного приобретенного опыта, однако наличие четких ответов на вопросы о грудном вскармливании поможет вам сохранять спокойствие.
Если ваш ребенок не может хорошо захватить грудь, у вас потрескались соски или же вы испытываете неприятные ощущения или боль при кормлении грудью, вы не одиноки в своих проблемах и в данной статье найдете советы и способы, которые помогут вам пройти через это. Мы всегда готовы помочь вам, однако наши советы не заменят рекомендаций вашего врача. Если у вас возникают проблемы с грудным вскармливанием и вы беспокоитесь по этому поводу, всегда консультируйтесь со своим врачом.
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Если ваш ребенок не может захватить грудь, в результате может возникнуть несколько проблем, поэтому важно обратиться за помощью, если вы настроены добиться хорошего захвата. Признаки, свидетельствующие о том, что ваш ребенок, возможно, не захватывает грудь правильно, могут быть следующими: Вот несколько советов по грудному вскармливанию, о которых необходимо помнить, чтобы помочь ребенку правильно захватить грудь:
Обучение ребенка правильному захвату груди может занять некоторое время, однако сохраняйте спокойствие: вы и ваш ребенок сможете с этим справиться. Проблема неправильного захвата груди — одна из наиболее распространенных проблем грудного вскармливания и может быть одной из причин, по которым грудное вскармливание временами бывает болезненным.
Если ваш ребенок не может захватить грудь, в результате может возникнуть несколько проблем, поэтому важно обратиться за помощью, если вы настроены добиться хорошего захвата. Признаки, свидетельствующие о том, что ваш ребенок, возможно, не захватывает грудь правильно, могут быть следующими:
Вот несколько советов по грудному вскармливанию, о которых необходимо помнить, чтобы помочь ребенку правильно захватить грудь:
На самых ранних этапах кормления грудью вы можете испытывать определенную чувствительность в сосках, что вполне естественно. Но это не значит, что вы должны терпеть боль. Боль при грудном вскармливании может быть обусловлена различными причинами: от чувствительности кожи до неправильной позиции или неправильного прикладывания при кормлении. Следующие советы помогут вам решить эту проблему в первые несколько дней:
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Если боль не проходит, вам следует обратиться за помощью к консультанту по грудному вскармливанию, чтобы быстрее устранить проблему. Иногда, если такие проблемы длятся слишком долго, это может привести к проблемам с грудью, например к снижению количества молока или к маститу. Подробнее про мастит читайте в нашей статье по ссылке
Вот некоторые из лучших способов успокоить и защитить соски, чтобы вы могли комфортно кормить грудью:
Еще одна распространенная проблема среди кормящих грудью матерей — это трещины сосков, часто вызванные плохим захватом груди. Это случается тогда, когда ребенок захватывает только сосок, а не ареолу, что может вызвать трещины или воспаление сосков. В таких случаях следует незамедлительно принять меры, чтобы избежать усиления боли или присоединения инфекции.
Вот некоторые из лучших способов успокоить и защитить соски, чтобы вы могли комфортно кормить грудью:
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Часто случается так, что у новоиспеченной мамы поток молока слишком сильный. Из-за этого ребенок может поперхнуться, начать кашлять или срыгивать во время кормления. Эта проблема, как правило, исчезает по мере установления лактации, когда поток молока становится не таким сильным, однако существует несколько методов, которые помогут раньше:
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Поскольку для успешного кормления грудью ребенок должен хорошо захватывать сосок вместе с большей частью ареолы, при втянутых или плоских сосках необходимо помочь ребенку достичь хорошего захвата. Во-первых, знайте, что вы не одиноки: до 10 % женщин сталкиваются с той же проблемой.1 Вот несколько полезных советов для тех матерей, которые кормят грудью и имеют плоские или втянутые соски:
Грудь у каждой женщины уникальна — и это одна из замечательных особенностей женского организма. Соски бывают совершенно разных форм и размеров. Плоские, втянутые, большие и так далее.
Наденьте накладки так, чтобы сосок был в центре, где расположено отверстие. Накладки создают легкое давление, и сосок выталкивается в отверстие.
Поскольку для успешного кормления грудью ребенок должен хорошо захватывать сосок вместе с большей частью ареолы, при втянутых или плоских сосках необходимо помочь ребенку достичь хорошего захвата. Во-первых, знайте, что вы не одиноки: до 10 % женщин сталкиваются с той же проблемой.1 Вот несколько полезных советов для тех матерей, которые кормят грудью и имеют плоские или втянутые соски:
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Если вы испытываете боль или дискомфорт при грудном вскармливании, помните, что такое случается часто, однако это не следует терпеть. Каждый дуэт матери и ребенка неповторим. Кормите ли вы грудью первого ребенка или четвертого — каждый раз это происходит по-новому. Узнайте, как правильно ухаживать за грудью, чтобы вы могли наслаждаться путешествием под названием «грудное вскармливание».
Частью родительства как такового является знание особенностей собственного ребенка. Грудное вскармливание позволяет маме и ребенку, находясь кожа к коже, наслаждаться драгоценными моментами общения, близости и комфорта.
1 ScienceDirect - Prevalence of inverted and non-protractile nipples in antenatal women who intend to breast-feed
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