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Домой ›› 5 самых распространенных проблем грудного вскармливания и варианты их решения

5 самых распространенных проблем грудного вскармливания и варианты их решения

 

Как и все лучшее в жизни, грудное вскармливание может быть вдохновляющим и пугающим. Подготовка к грудному вскармливанию — это отличное начало, но у некоторых мам возникают проблемы с грудным вскармливанием, которые омрачают эти незабываемые моменты. Все это — часть вашего собственного приобретенного опыта, однако наличие четких ответов на вопросы о грудном вскармливании поможет вам сохранять спокойствие. 

 

Если ваш ребенок не может хорошо захватить грудь, у вас потрескались соски или же вы испытываете неприятные ощущения или боль при кормлении грудью, вы не одиноки в своих проблемах и в данной статье найдете советы и способы, которые помогут вам пройти через это. Мы всегда готовы помочь вам, однако наши советы не заменят рекомендаций вашего врача. Если у вас возникают проблемы с грудным вскармливанием и вы беспокоитесь по этому поводу, всегда консультируйтесь со своим врачом.

3 продукта Philips Avent, которые пригодятся в период грудного вскармливания: 

1. «Мой ребенок не может захватить грудь»


Обучение ребенка правильному захвату груди может занять некоторое время, однако сохраняйте спокойствие: вы и ваш ребенок сможете с этим справиться. Проблема неправильного захвата груди — одна из наиболее распространенных проблем грудного вскармливания и может быть одной из причин, по которым грудное вскармливание временами бывает болезненным.
 

Если ваш ребенок не может захватить грудь, в результате может возникнуть несколько проблем, поэтому важно обратиться за помощью, если вы настроены добиться хорошего захвата. Признаки, свидетельствующие о том, что ваш ребенок, возможно, не захватывает грудь правильно, могут быть следующими:
 

  • ваши соски болят во время кормления;
  • при кормлении ваш ребенок захватывает только сосок и не захватывает ареолу (околососковый кружок);
  • губы ребенка во время кормления втянуты;
  • вы слышите причмокивание или громкие звуки сосания;
  • при попытке кормления ребенок расстраивается;
  • выработка молока снижается, несмотря на то что вы часто прикладываете ребенка к груди;
  • ребенок теряет в весе.
     

Вот несколько советов по грудному вскармливанию, о которых необходимо помнить, чтобы помочь ребенку правильно захватить грудь:
 

  • Создайте спокойную обстановку. Залог комфортного кормления — это спокойное и расслабленное состояние. Лягте в постель, опершись на подушки, или сядьте в удобное кресло.
  • Обнимите ребенка, контактируя с ним по принципу «кожа к коже». Положите ребенка на себя головкой между молочными железами, кожа к коже, чтобы вы оба чувствовали себя комфортно и расслабленно.
  • Не форсируйте захват груди ребенком. Позвольте ребенку взять на себя инициативу во время кормления. Вы, конечно, можете направлять ребенка и поддерживать его, но однозначно не следует торопить и заставлять ребенка захватывать грудь.
  • Найдите для себя удобную позицию. Иногда знание подходящих для вас позиций при кормлении может играть решающую роль. Поэкспериментируйте с различными позами для грудного вскармливания и определите те, в которых ребенок сможет хорошо захватить грудь.

Рекомендуем прочитать статью «Позы для кормления грудью».

Мама кормит ребенка грудью

 

  • Используйте техники, помогающие обеспечить хороший захват груди. Начните с того, что легонько касайтесь соском верхней губы ребенка, чтобы активировать его поисковый рефлекс. Это поможет ребенку широко раскрыть ротик и, таким образом, захватить большую часть ареолы.

2. «У меня болят соски»


На самых ранних этапах кормления грудью вы можете испытывать определенную чувствительность в сосках, что вполне естественно. Но это не значит, что вы должны терпеть боль. Боль при грудном вскармливании может быть обусловлена различными причинами: от чувствительности кожи до неправильной позиции или неправильного прикладывания при кормлении. Следующие советы помогут вам решить эту проблему в первые несколько дней:

 

  • Хороший отток молока. Важно, чтобы вы обеспечивали хороший отток молока из груди во время кормления. Если вы чувствуете, что у вас в груди все еще остается молоко, рассмотрите вариант сцеживания, чтобы полностью опустошить грудь. 

 

  • Займите соответствующую позицию для кормления. Убедитесь, что ваш ребенок правильно захватывает грудь во время кормления. Весь ваш сосок и большая часть нижней части ареолы должны находиться во рту ребенка.
  • Применяйте теплые и холодные компрессы. Перед кормлением используйте теплые компрессы и делайте легкий массаж груди, а после кормления прикладывайте к груди прохладные компрессы. И в том и в другом случае удобны в применении термонакладки, которые при необходимости можно применять как в теплом так и в охлажденном виде.

Если боль не проходит, вам следует обратиться за помощью к консультанту по грудному вскармливанию, чтобы быстрее устранить проблему. Иногда, если такие проблемы длятся слишком долго, это может привести к проблемам с грудью, например к снижению количества молока или к маститу. Подробнее про мастит читайте в нашей статье по ссылке

3. «У меня потрескались соски»


Еще одна распространенная проблема среди кормящих грудью матерей — это трещины сосков, часто вызванные плохим захватом груди. Это случается тогда, когда ребенок захватывает только сосок, а не ареолу, что может вызвать трещины или воспаление сосков. В таких случаях следует незамедлительно принять меры, чтобы избежать усиления боли или присоединения инфекции. 

 

Вот некоторые из лучших способов успокоить и защитить соски, чтобы вы могли комфортно кормить грудью:

 

  • Нанесите сцеженное молоко на свои соски. Вы действительно можете использовать собственное грудное молоко для заживления потрескавшихся сосков. Просто нанесите несколько капель на соски и позвольте им высохнуть.
  • Стимулируйте приток молока перед кормлением. Применение многофункциональных накладок Philips Avent  в теплом виде на область молочных желез и сцеживание небольшого количества грудного молока перед кормлением помогут стимулировать приток молока.

 

  • Применяйте защитные накладки на соски. Пока вы залечиваете трещины, почему бы не облегчить боль, воспользовавшись во время кормления защитными накладками на соски? Такие накладки на соски помогают облегчить дискомфорт при кормлении. Нанесение крема для сосков после кормления также помогает смягчить и увлажнить болезненную область сосков.

  • Предотвратите натирание сосков одеждой с помощью накладок для сбора молока. Защищайте соски от натирания одеждой в промежутках между кормлениями с помощью таких накладок для сбора молока. Просто носите их в бюстгальтере: они помогут предотвратить раздражение сосков и соберут излишки грудного молока. Также в комплекте есть проветриваемые накладки, которые обеспечивают сухость и защиту потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Отверстия накладок обеспечивают циркуляцию воздуха. Вы также можете рассмотреть использование вкладышей в бюстгальтер, чтобы предотвратить появление пятен от грудного молока на одежде. 

 

  • Используйте правильную позицию для кормления. Часто это сделать довольно просто: использовать подушку, чтобы поднять ребенка к груди, или обеспечить хороший захват груди в другой позиции, что позволит избежать воспаления или трещин сосков.
  • Попробуйте использовать термонакладки до и после кормления. Чтобы успокоить болезненные соски, после кормления прикладывайте многофункциональные термонакладки Philips Avent в охлажденном виде
  • Обращайтесь за помощью в случае надобности. Если трещины не заживают или у вас остаются вопросы, не забудьте обратиться за помощью к специалисту, например к своему врачу. 

4. «Мой ребенок кашляет во время кормления»


Часто случается так, что у новоиспеченной мамы поток молока слишком сильный. Из-за этого ребенок может поперхнуться, начать кашлять или срыгивать во время кормления. Эта проблема, как правило, исчезает по мере установления лактации, когда поток молока становится не таким сильным, однако существует несколько методов, которые помогут раньше:

 

  • Сдавливание соска. Ограничьте поток молока, аккуратно сдавив сосок во время кормления.
  • Кормление в позе полулежа или сцеживание перед кормлением. Чтобы замедлить поток молока, можно попробовать позу полулежа во время кормления грудью. Еще один прием, который поможет замедлить поток молока, — это сцедить немного грудного молока, прежде чем начать кормить грудью. 
  • Используйте накладки на соски. Если сдавливание соска, кормление в позе полулежа или сцеживание перед кормлением неэффективны, попробуйте кормить малыша через накладки на соски. Они помогают малышу не захлебываться и не отказываться от груди при сильном потоке молока.

 

5. «У меня плоские или втянутые соски»


Грудь у каждой женщины уникальна — и это одна из замечательных особенностей женского организма. Соски бывают совершенно разных форм и размеров. Плоские, втянутые, большие и так далее. 

 

Поскольку для успешного кормления грудью ребенок должен хорошо захватывать сосок вместе с большей частью ареолы, при втянутых или плоских сосках необходимо помочь ребенку достичь хорошего захвата. Во-первых, знайте, что вы не одиноки: до 10 % женщин сталкиваются с той же проблемой.1 Вот несколько полезных советов для тех матерей, которые кормят грудью и имеют плоские или втянутые соски:

 

  • Помогайте себе пальцами. Вы можете попробовать вытягивать соски, при этом прокручивая их между пальцами. Или используйте молокоотсос перед кормлением, чтобы вытянуть соски. ​
  • Поговорите со своим врачом. Если вы обеспокоены состоянием своих сосков, поговорите об этом с врачом.
  • Носите накладки для сбора грудного молок
    Наденьте накладки так, чтобы сосок был в центре, где  расположено отверстие. Накладки создают легкое давление, и сосок выталкивается в отверстие. 
  • Ребенку трудно захватить сосок. В этом случае используйте защитные накладки на сосок при кормлении грудью первое время, чтобы ребенок смог захватить сосок и вытянуть его со временем.

 

Подготовка плоских сосков к кормлению

Ухаживайте за своей грудью


Если вы испытываете боль или дискомфорт при грудном вскармливании, помните, что такое случается часто, однако это не следует терпеть. Каждый дуэт матери и ребенка неповторим. Кормите ли вы грудью первого ребенка или четвертого — каждый раз это происходит по-новому. Узнайте, как правильно ухаживать за грудью, чтобы вы могли наслаждаться путешествием под названием «грудное вскармливание».

 

уход за грудью во время кормления

Частью родительства как такового является знание особенностей собственного ребенка. Грудное вскармливание позволяет маме и ребенку, находясь кожа к коже, наслаждаться драгоценными моментами общения, близости и комфорта.

Статьи и полезные советы от Philips Avent

1 ScienceDirect - Prevalence of inverted and non-protractile nipples in antenatal women who intend to breast-feed

       

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