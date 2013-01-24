Возможно, вы уже жалеете, что приобрели такую светлую мебель, на которой отчетливо видны пятна от пролитых малышом жидкостей.

Наше решение: да, такое случается, но с нашей чашкой-непроливайкой вы забудете о беспокойстве. Каждая чашка оснащена герметичным клапаном, который защитит диван от последствий беспечности малыша.

Возможно, вы уже задумываетесь над тем, чтобы научить малыша пользоваться чашкой вместо бутылочки.

Наше решение: изучение новых навыков — это непросто, поэтому мы разбили процесс обучения на четыре понятных этапа. Во-первых, научите ребенка держаться за ручки с помощью нашего тренировочного набора "От бутылочки к чашке". Затем постепенно учитесь пить как взрослые с помощью носика, трубочки и, наконец, обычной чашки.

Возможно, вас волнует, что чашки нужно будет менять так же быстро, как детские носочки.

Наше решение: когда разные вещи попадают в ручки к малышу, они внезапно начинают пропадать, падать и теряться. Мы прекрасно понимаем это, поэтому наши чашки-непроливайки имеют ребристые края и ручки, за которые малышу будет удобно держать изделие.

Возможно, вы уже успели удивиться, как же много малышу требуется разных вещей.

Наше решение: новый член семьи привносит в вашу жизнь много новых... приключений. Так как же немного упростить себе задачу и при этом убедиться, что у малыша есть все необходимое? Детали чашки-непроливайки Philips Avent взаимозаменяемы: верхняя часть подходит для разных бутылочек и чашек, и вы всегда сможете быстро найти подходящую крышку.

Готовы научить малыша правильно пить? Мы уверены, вы легко с этим справитесь.