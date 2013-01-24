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Идеальное решение: найдите чашку-непроливайку, которая поможет малышу развиваться правильно


Детские чашки-непроливайки

При изучении нового навыка разбейте его на несколько этапов — это значительно упростит процесс. Именно так мы и поступили, разработав решение, которое поможет малышу перейти от бутылочки к чашке-непроливайке. Воспользуйтесь этим руководством и узнайте о четырех этапах, с помощью которых малыш научится пить из чашки, а также о том, какая чашка лучше всего подойдет ребенку на конкретной стадии развития.

В каком возрасте начинать учить ребенка пить из чашки?

В среднем переход от бутылочки к чашке у детей в возрасте от 4 месяцев занимает около 15 месяцев. Мы промаркировали наши чашки-непроливайки по возрасту, но помните, что каждый ребенок индивидуален и развивается в своем собственном темпе.

Действуйте постепенно

Чтобы научиться пить как взрослые, малыш должен освоить более сложную моторику ротовой полости и уметь координировать движения.

 

Мы разбили процесс на отдельные этапы, которые помогут научиться этому.

Шаг 1. Учимся пить, держась за ручки

Прежде всего научите малыша держать чашку-непроливайку. Вы можете упростить процесс, начав обучение еще во время кормления малыша из бутылочки с помощью нашего тренировочного набора: малыш будет держать бутылочку за мягкие удобные ручки и пить через знакомую соску.

Подходящая чашка-непроливайка: тренировочный набор "От бутылочки к чашке"

Идеальное решение для малышей от 4 месяцев, которые научились ровно сидеть с поддержкой

Шаг 2. Учимся пить через специальный носик

Когда малыш переходит на более твердую пищу, вы можете научить его новому навыку — пить через специальный носик. Здесь малышу потребуется немного больше мастерства, чем при кормлении из соски. Этот навык также поможет малышу выработать всасывающее движение, необходимое для питья из чашки, которому малыш обычно начинает обучаться примерно в возрасте 6 месяцев. Чтобы помочь вам на этом этапе, мы создали мягкий и гибкий носик, не повреждающий десны. Когда ребенок начнет жевать пищу зубками, можно перейти на более плотный, устойчивый к укусам носик.

Подходящая чашка-непроливайка: чашка с носиком

Идеальное решение для малышей от 6 месяцев, которые научились сидеть на высоком стульчике

Шаг 3. Учимся пить через трубочку

Когда малыш научится пить через носик, следующий естественный шаг — научиться пить через трубочку. Это более сложная моторика ротовой полости, которая поможет развить полноценный навык, как у взрослого человека.

Подходящая чашка-непроливайка: чашка с трубочкой

Идеальное решение для малышей от 9 месяцев, которые научились ползать

Шаг 4. Учимся пить из чашки

Наконец можно переходить к главному — питью из чашки через край, как это делают настоящие взрослые. Не волнуйтесь, этот этап не доставит вам больших неудобств: наша "взрослая" чашка оснащена клапаном с защитой от протекания, который открывается только при соприкосновении с губами ребенка.

Подходящая чашка-непроливайка: "взрослая" чашка

Идеальное решение для малышей от 9 месяцев, которые научились ползать

Выбор оптимальной чашки-непроливайки, которая поможет малышу развиваться правильно

Прежде всего обратите внимание на возрастную маркировку, чтобы найти чашку, которая подойдет ребенку на данной стадии развития. Однако помните, что здесь нет четких и жестких правил: возможно, малыш еще не научился самостоятельно сидеть или ему требуется еще немного времени, чтобы понять, как держать чашку. Важно выбрать чашку, которая поможет ребенку развиваться правильно и перейти к следующему этапу обучения.

Удобное решение

Однако не спешите думать: "Сколько же чашек нужно иметь при себе!". Большинство чашек-непроливаек, носиков и крышек Philips Avent взаимозаменяемы. А значит, вы можете использовать один и тот же носик с разными чашками или надеть его на бутылочку. Удобно, правда?

 

Мы рекомендуем менять носики и крышки детских бутылочек и чашек-непроливаек раз в три месяца.

 

Хотите узнать больше о наших детских чашках-непроливайках? Нажмите здесь, чтобы посмотреть модельный ряд.

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