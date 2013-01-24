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Чтобы научиться пить как взрослые, малыш должен освоить более сложную моторику ротовой полости и уметь координировать движения.
Мы разбили процесс на отдельные этапы, которые помогут научиться этому.
Прежде всего научите малыша держать чашку-непроливайку. Вы можете упростить процесс, начав обучение еще во время кормления малыша из бутылочки с помощью нашего тренировочного набора: малыш будет держать бутылочку за мягкие удобные ручки и пить через знакомую соску.
Подходящая чашка-непроливайка: тренировочный набор "От бутылочки к чашке"
Идеальное решение для малышей от 4 месяцев, которые научились ровно сидеть с поддержкой
Когда малыш переходит на более твердую пищу, вы можете научить его новому навыку — пить через специальный носик. Здесь малышу потребуется немного больше мастерства, чем при кормлении из соски. Этот навык также поможет малышу выработать всасывающее движение, необходимое для питья из чашки, которому малыш обычно начинает обучаться примерно в возрасте 6 месяцев. Чтобы помочь вам на этом этапе, мы создали мягкий и гибкий носик, не повреждающий десны. Когда ребенок начнет жевать пищу зубками, можно перейти на более плотный, устойчивый к укусам носик.
Подходящая чашка-непроливайка: чашка с носиком
Идеальное решение для малышей от 6 месяцев, которые научились сидеть на высоком стульчике
Когда малыш научится пить через носик, следующий естественный шаг — научиться пить через трубочку. Это более сложная моторика ротовой полости, которая поможет развить полноценный навык, как у взрослого человека.
Подходящая чашка-непроливайка: чашка с трубочкой
Идеальное решение для малышей от 9 месяцев, которые научились ползать
Наконец можно переходить к главному — питью из чашки через край, как это делают настоящие взрослые. Не волнуйтесь, этот этап не доставит вам больших неудобств: наша "взрослая" чашка оснащена клапаном с защитой от протекания, который открывается только при соприкосновении с губами ребенка.
Подходящая чашка-непроливайка: "взрослая" чашка
Идеальное решение для малышей от 9 месяцев, которые научились ползать
Однако не спешите думать: "Сколько же чашек нужно иметь при себе!". Большинство чашек-непроливаек, носиков и крышек Philips Avent взаимозаменяемы. А значит, вы можете использовать один и тот же носик с разными чашками или надеть его на бутылочку. Удобно, правда?
Мы рекомендуем менять носики и крышки детских бутылочек и чашек-непроливаек раз в три месяца.
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