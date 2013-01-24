Прежде всего научите малыша держать чашку-непроливайку. Вы можете упростить процесс, начав обучение еще во время кормления малыша из бутылочки с помощью нашего тренировочного набора: малыш будет держать бутылочку за мягкие удобные ручки и пить через знакомую соску.

Подходящая чашка-непроливайка: тренировочный набор "От бутылочки к чашке"

Идеальное решение для малышей от 4 месяцев, которые научились ровно сидеть с поддержкой