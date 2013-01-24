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Ключевые слова для поиска

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Умный фен SenseIQ
 

Адаптируется под ваши волосы и не допускает их перегрева
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Умный фен SenseIQ

Адаптируется под ваши волосы и не допускает их перегрева

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Умный выпрямитель SenseIQ
 

Сохраняет природную силу ваших волос даже при ежедневном использовании
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Умный выпрямитель SenseIQ

Сохраняет природную силу ваших волос даже при ежедневном использовании

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Расческа-выпрямитель StyleCare Essential
 

Прямые волосы с сохранением объема всего за 5 минут!
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Автокерлер StyleCare Prestige
 

Раскройте секрет идеальных локонов
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Приборы для сушки волос

средство для ухода за волосами - Фен-щетки

Приборы для завивки волос

средство для ухода за волосами - Щетки-стайлеры

Приборы для выпрямления волос

средство для ухода за волосами - Выпрямители