

Для вашего удобства выпрямитель Philips SenseIQ имеет 3 предустановленных режима для разных типов волос. Во всех 3-х режимах технология SenseIQ активируется автоматически и защищает ваши волосы от перегрева.



Бережный режим - для ломких, светлых, обесцвеченных или окрашенных волос

Стандартный режим - для волос средней жесткости и волнистых волос

Быстрый режим - для густых, жестких, вьющихся, трудно выпрямляемых волос

Также при необходимости вы можете вручную выбрать одну из 14 температурных настроек от 120 до 230 °C.