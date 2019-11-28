Ключевые слова для поиска
Сканирует волосы и определяет их состояние1
Настраивает температуру персонально для ваших волос
Не допускает перегрева волос и сохраняет их природную силу
Гарантирует превосходный результат укладки
Система ионизации Tetra Ionic генерирует в 4 раза больше ионов2 для снятия статического электричества и придания блеска волосам
Выпрямитель Philips SenseIQ адаптируется под ваши волосы и сохраняет до 93% их природной силы3.
Умный микропроцессор анализирует информацию о температуре ваших волос и подстраивает температуру нагрева пластин более 20 000 раз4 за время укладки, чтобы не допустить перегрева волос, но при этом обеспечить превосходный результат.
Выпрямитель Philips SenseIQ адаптируется под ваши волосы и сохраняет до 93% их природной силы3.
Умный микропроцессор анализирует информацию о температуре ваших волос и подстраивает температуру нагрева пластин более 20 000 раз4 за время укладки, чтобы не допустить перегрева волос, но при этом обеспечить превосходный результат.
Выпрямитель Philips SenseIQ имеет плавающие пластины. Они равномерно распределяют волосы, чтобы вся прядь прогревалась одинаково.
Благодаря усовершенствованному процессу обработки пластины имеют невероятно гладкую поверхность. Они мягко и комфортно скользят по волосам, не тянут и не повреждают их.
Увеличенная на 20% поверхность пластин2 (25 x 110 мм) позволяет выпрямлять больше волос одним движением, сокращая время на укладку.
Для вашего удобства выпрямитель Philips SenseIQ имеет 3 предустановленных режима для разных типов волос. Во всех 3-х режимах технология SenseIQ активируется автоматически и защищает ваши волосы от перегрева.
Бережный режим - для ломких, светлых, обесцвеченных или окрашенных волос
Стандартный режим - для волос средней жесткости и волнистых волос
Быстрый режим - для густых, жестких, вьющихся, трудно выпрямляемых волос
Также при необходимости вы можете вручную выбрать одну из 14 температурных настроек от 120 до 230 °C.
1 Путем измерения температуры волос
2 По сравнению с моделью HP8372
3 В режиме SenseIQ при 200°C, средние результаты
4 30 раз/сек. x 12 мин. (среднее время укладки)
5 В режиме SenseIQ при 170° C