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Уход за волосами
Серия SenseIQ

Серия SenseIQ


Индивидуальный подход к вашим волосам

Фен

Фен

SenseIQ
Выпрямитель

Выпрямитель

SenseIQ

Серия SenseIQ


Индивидуальный подход к вашим волосам

Фен

SenseIQ

Выпрямитель

SenseIQ
Умный выпрямитель Philips SenseIQ

Умный выпрямитель Philips SenseIQ

Действительно не перегревает волосы

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Сканирует волосы и определяет их состояние1

Настраивает температуру персонально для ваших волос

Не допускает перегрева волос и сохраняет их природную силу

Гарантирует превосходный результат укладки

Система ионизации Tetra Ionic генерирует в 4 раза больше ионов2 для снятия статического электричества и придания блеска волосам

  • Чувствует

    Чувствует

    Сканирует ваши волосы и определяет их состояние1
  • Адаптируется

    Адаптируется

    Настраивает температуру персонально для ваших волос
  • Заботится

    Заботится

    Не допускает перегрева волос и сохраняет в них естественную влагу, чтобы они были живыми, сильными и сияющими
    Цифровой сенсор непрерывно

    Чувствует


    Цифровой сенсор непрерывно измеряет температуру ваших волос и отслеживает их состояние, чтобы не допустить перегрева. Таким образом, технология SenseIQ обеспечивает полностью индивидуальный подход к укладке ваших волос.

    Чувствует


    Цифровой сенсор непрерывно измеряет температуру ваших волос и отслеживает их состояние, чтобы не допустить перегрева. Таким образом, технология SenseIQ обеспечивает полностью индивидуальный подход к укладке ваших волос.
    Выпрямитель Philips SenseIQ

    Адаптируется


    Выпрямитель Philips SenseIQ адаптируется под ваши волосы и сохраняет до 93% их природной силы3

    Умный микропроцессор анализирует информацию о температуре ваших волос и подстраивает температуру нагрева пластин более 20 000 раз4 за время укладки, чтобы не допустить перегрева волос, но при этом обеспечить превосходный результат.

    Адаптируется


    Выпрямитель Philips SenseIQ адаптируется под ваши волосы и сохраняет до 93% их природной силы3

    Умный микропроцессор анализирует информацию о температуре ваших волос и подстраивает температуру нагрева пластин более 20 000 раз4 за время укладки, чтобы не допустить перегрева волос, но при этом обеспечить превосходный результат.
    Заботится о каждом волоске

    Заботится о каждом волоске


    Благодаря индивидуальному подходу выпрямитель Philips SenseIQ cохраняет до 70%5 естественной влаги в ваших волосах во время каждой укладки. Поэтому вы можете быть уверены, что ваши волосы останутся сильными и сияющими даже при ежедневном использовании выпрямителя.

    Заботится о каждом волоске


    Благодаря индивидуальному подходу выпрямитель Philips SenseIQ cохраняет до 70%5 естественной влаги в ваших волосах во время каждой укладки. Поэтому вы можете быть уверены, что ваши волосы останутся сильными и сияющими даже при ежедневном использовании выпрямителя.
    Система ионизации Tetra Ionic

    Система ионизации Tetra Ionic


    Запатентованная технология Tetra Ionic окутывает ваши волосы миллионами ионов. 4 генератора ионов выпускают ионы с 2-х сторон специальных каналов, расположенных на обеих частях выпрямителя, и ионы равномерно распределяются по всей ширине пряди. В результате в 4 раза больше ионов2 попадают на ваши волосы, эффективно снимая статическое электричество и делая волосы невероятно гладкими и блестящими.
    Ультрагладкие плавающие пластины

    Ультрагладкие плавающие пластины


    Выпрямитель Philips SenseIQ имеет плавающие пластины. Они равномерно распределяют волосы, чтобы вся прядь прогревалась одинаково. 

     

    Благодаря усовершенствованному процессу обработки пластины имеют невероятно гладкую поверхность. Они мягко и комфортно скользят по волосам, не тянут и не повреждают их. 

     

    Увеличенная на 20% поверхность пластин2 (25 x 110 мм) позволяет выпрямлять больше волос одним движением, сокращая время на укладку.
    Подходит для любого типа волос

    Подходит для любого типа волос


    Для вашего удобства выпрямитель Philips SenseIQ имеет 3 предустановленных режима для разных типов волос. Во всех 3-х режимах технология SenseIQ активируется автоматически и защищает ваши волосы от перегрева.
     

    Бережный режим - для ломких, светлых, обесцвеченных или окрашенных волос

    Стандартный режим - для волос средней жесткости и волнистых волос

    Быстрый режим - для густых, жестких, вьющихся, трудно выпрямляемых волос

     

    Также при необходимости вы можете вручную выбрать одну из 14 температурных настроек от 120 до 230 °C.

    Индивидуальный подход к вашим волосам

    straightner

    Комплектация

    Отзывы о выпрямителе Philips SenseIQ

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    Выпрямитель Philips SenseIQ
    BHS830/00

    Выпрямитель Philips SenseIQ
    • Настраивает температуру индивидуально для ваших волос
    • Не допускает перегрева волос и сохраняет в них естественную влагу
    • Генерирует в 4 раза больше ионов2

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    1 Путем измерения температуры волос

    2 По сравнению с моделью HP8372

    3 В режиме SenseIQ при 200°C, средние результаты

    4 30 раз/сек. x 12 мин. (среднее время укладки)

    5 В режиме SenseIQ при 170° C