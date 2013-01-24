Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора бритву можно перемещать в любом направлении. Прибор обеспечивает комфортную процедуру даже на чувствительных участках — это простое решение для быстрого подравнивания, чтобы ваш образ всегда оставался идеальным.