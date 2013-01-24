Гребни для щетины: шт.
Съемные гребни для щетины (1, 3, 5 мм)
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Срок службы каждого лезвия — до 4 месяцев*
Сменные лезвия подходят для всех ручек OneBlade.
Гребни для щетины: шт.
Съемные гребни для щетины (1, 3, 5 мм)
Уникальная технология OneBlade
Благодаря высокой скорости движения лезвия (200 движений в секунду), OneBlade сбривает щетину любой длинны за минимальное количество движений, поэтому процедура бритья проходит максимально быстро.
Двустороннее лезвие
Подравнивайте, делайте четкие контуры и брейте при движении лезвия в любом направлении. Теперь у вас будет уходить гораздо меньше времени на создание любого стиля щетины.
Двойная система защиты кожи
Полимерное покрытие лезвия и закругленные кончики исключают раздражение, даже на чувствительной коже. Наслаждайтесь максимально комфортным бритьем с Philips OneBlade. (Для максимального комфорта лезвие не бреет слишком близко к коже)
Система повторения контуров лица
Система повторения контуров лица позволяет без труда брить самые сложные участки Вашего лица и шеи.
Срок службы каждого лезвия — до 4 месяцев*
Сменные лезвия подходят для всех ручек OneBlade и OneBlade Pro
* Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут варьироваться.
Влажное/сухое бритье
Водонеприницаемая конструкция OneBlade позволяет бриться на сухую кожу или пеной, или даже в душе. Теперь вы сами сможете сделать выбор в пользу быстрого сухого или комфортного влажного бритья.
Долговечный аккумулятор
Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки
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QP2510/11
OneBlade
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QP2520/20
OneBlade
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QP6510/20
OneBlade Pro
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QP6520/20
OneBlade Pro
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Минимальная длина стрижки щетины без насадки
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Максимальная длина стрижки щетины
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Уникальные преимущества
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Срок службы лезвия
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Двойная система защиты от порезов и раздражений: полимерное покрытие лезвия и закругленные кончики
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Аксессуары для подравнивания щетины
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Сухое и влажное использование (с пеной/в душе)
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Тип аккумулятора,время работы/время зарядки
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Индикация состояния батареи
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Удобство использования
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QP2510/11
QP2520/20
QP2530/20
QP6510/20
QP6520/20
QP210/50
QP220/50
QP150/50
QP100/50