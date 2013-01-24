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Ключевые слова для поиска

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    Это OneBlade
    Подравнивание, создание контуров и бритье щетины любой длины

    Идеальное решение для вашего лица

    Устройство для лица
    Значок лица
    3 гребня для щетины (1, 3 и 5 мм)
    Мощный аккумулятор, зарядки хватает на 45 минут использования
    Водонепроницаемая ручка для сухого и влажного бритья
    Двойная система защиты кожи от порезов и раздражения
    Революционная запатентованная технология  двухстороннего лезвия на плавающей головке, идеально для подравнивания и бритья

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    Устройство для лица
    Значок лица и тела
    1 универсальный гребень: 14 настроек длины от 0,4 до 10 мм
    Мощный Li-ion аккумулятор работает до 90 минут
    LED-дисплей с отображением состояния батареи
    Док-станция для зарядки устройства
    Водонепроницаемая ручка для быстрого сухого или комфортного влажного бритья
    Двойная система защиты кожи от порезов и раздражения
    Революционная запатентованная технология  двухстороннего лезвия на плавающей головке, идеально для подравнивания и бритья

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

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    Looking for one blades?

    Все это с OneBlade

    Подравнивание, создание контуров и бритье щетины любой длины.
    Подравнивание

    Подравнивание

    Подравнивайте бороду и создавайте стильную щетину. В комплекте 3 гребня для щетины: 1 мм для эффекта легкой небритости, 3 мм для небрежного стиля и 5 мм для длинной щетины.
    Edge

    Создание контуров

    Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора бритву можно перемещать в любом направлении. Прибор обеспечивает комфортную процедуру даже на чувствительных участках — это простое решение для быстрого подравнивания, чтобы ваш образ всегда оставался идеальным.
    Бритье

    Бритье

    Благодаря сочетанию  уникальной системы защиты кожи и высокой скорости двухстороннего лезвия (200 движений в секунду), One Blade бреет щетину любой длины, независимо о направления ее роста и при этом не раздражает кожу. Система повторения контуров позволит брить любые сложные участки лица и шеи.

    ...и даже там

    …и даже там


    Новый стайлер OneBlade Face + Body поставляется с защитной насадкой для кожи. Идеально подходит для дополнительной защиты чувствительных участков, например, подмышек и даже там.

    Новый стайлер OneBlade Face + Body поставляется с защитной насадкой для кожи. Идеально подходит для дополнительной защиты чувствительных участков, например, подмышек и даже там.


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    Подравнивание, защита и бритье с помощью OneBlade Face + Body ▼
    Подравнивание-тело

    Подравнивание

    Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.
    Защита-кожи

    Защитная насадка

    Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
    Бритье-тела

    Бритье

    Волосы любой длины можно с легкостью брить даже против направления их роста.
    Идеальное решение
    для     вашего лица
    Идеальное решение
    для     вашего лица
    Устройство для лица
    Значок лица
    3 гребня для щетины (1, 3 и 5 мм)
    Мощный аккумулятор, зарядки хватает на 45 минут использования
    Водонепроницаемая ручка для сухого и влажного бритья
    Двойная система защиты кожи от порезов и раздражения
    Революционная запатентованная технология  двухстороннего лезвия на плавающей головке, идеально для подравнивания и бритья
    Не прилегает вплотную к коже по сравнению с обычными лезвиями

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Идеальное решение
    для     лица и тела
    Идеальное решение
    для     лица и тела
    Устройство для лица и тела
    Значок лица и тела
    1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
    3 гребня для щетины (1, 3 и 5 мм) + гребень для тела (3 мм)
    Защитная насадка для бритья чувствительных участков тела
    Мощный аккумулятор, зарядки хватает на 45 минут использования
    Водонепроницаемая ручка для сухого и влажного бритья
    Двойная система защиты кожи от порезов и раздражения
    Революционная запатентованная технология  двухстороннего лезвия на плавающей головке, идеально для подравнивания и бритья

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Все о OneBlade

    Гребни для щетины:  3 шт.
    Съемные гребни для щетины (1, 3, 5 мм).
    Уникальная технология OneBlade
    Благодаря высокой скорости движения лезвия (200 движений в секунду), OneBlade сбривает щетину любой длины за минимальное количество движений, поэтому процедура бритья проходит максимально быстро.
    Двустороннее лезвие
    Подравнивайте, делайте четкие контуры и брейте при движении лезвия в любом направлении. Теперь у вас будет уходить гораздо меньше времени на создание любого стиля щетины.
    Двойная система защиты кожи
    Полимерное покрытие лезвия и закругленные кончики исключают раздражение, даже на чувствительной коже. Наслаждайтесь максимально комфортным бритьем с Philips OneBlade. (Для максимального комфорта лезвие не бреет слишком близко к коже)
    Система повторения контуров лица
    Система повторения контуров лица позволяет без труда брить самые сложные участки Вашего лица и шеи.

     

    Срок службы каждого лезвия — до 4 месяцев*
    Сменные лезвия подходят для всех ручек OneBlade.
    Влажная/сухая кожа
    Водонепроиницаемая конструкция OneBlade позволяет бриться на сухую кожу или пеной, или даже в душе. Теперь вы сами сможете сделать выбор в пользу быстрого сухого или комфортного влажного бритья.
    Долговечный аккумулятор
    Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки

      • Гребни для щетины:  шт.

        Съемные гребни для щетины (1, 3, 5 мм)

      • Уникальная технология OneBlade

        Благодаря высокой скорости движения лезвия (200 движений в секунду), OneBlade сбривает щетину любой длинны за минимальное количество движений, поэтому процедура бритья проходит максимально быстро.

        Двустороннее лезвие

        Подравнивайте, делайте четкие контуры и брейте при движении лезвия в любом направлении. Теперь у вас будет уходить гораздо меньше времени на создание любого стиля щетины.

        Двойная система защиты кожи

        Полимерное покрытие лезвия и закругленные кончики исключают раздражение, даже на чувствительной коже. Наслаждайтесь максимально комфортным бритьем с Philips OneBlade. (Для максимального комфорта лезвие не бреет слишком близко к коже)

        Система повторения контуров лица

        Система повторения контуров лица позволяет без труда брить самые сложные участки Вашего лица и шеи.

        Срок службы каждого лезвия — до 4 месяцев*

        Сменные лезвия подходят для всех ручек OneBlade и OneBlade Pro

         

        * Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут варьироваться.

      • Влажное/сухое бритье

        Водонеприницаемая конструкция OneBlade позволяет  бриться на сухую кожу или пеной, или даже в душе. Теперь вы сами сможете сделать выбор в пользу быстрого сухого или комфортного влажного бритья.

      • Долговечный аккумулятор

        Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки
      Looking for one blades?
      Looking for one blades?

      У вас уже есть OneBlade? Купите лезвия и используйте его для лица и тела!

      Looking for one blades?
      Looking for one blades?

      У вас уже есть OneBlade? Купите лезвия и используйте его для лица и тела!

      Видеообзоры и отзывы о Philips OneBlade

      • "Очень точно делает контуры!"

        "Идеально для тех, кто не бреется гладко!"

      • "Обожаю этот девайс, он ОЧЕНЬ удобный!"

        "Зарядки хватает на 2 недели! Очень круто!"

      • "Отличный продукт для бритья щетины!"

        "Бритва и триммер – все в одном устройстве!"

      • " Очень точно делает контуры!"

        "Приятное бритье без порезов и раздражений!"

        * Первые покупатели OneBlade в обмен за публикацию отзывов и видеороликов о продукте получили призовые баллы.

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        Знакомство с OneBlade

        QP2510/11

        OneBlade
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        QP2520/20

        OneBlade
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        QP6510/20

        OneBlade Pro
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        QP6520/20

        OneBlade Pro
        Сравнить с текущим

        Минимальная длина стрижки щетины без насадки
        • 0,1 мм
        • 0,1 мм
        • 0,1 мм
        • 0,1 мм

        Максимальная длина стрижки щетины

        • 3 мм
        • 5 мм
        • 9 мм
        • 10 мм

        Уникальные преимущества
        • Создает четкие контуры,подравнивает щетину, бреет щетину любой длины
        • Создает четкие контуры,подравнивает щетину, бреет щетину любой длины
        • Создает четкие контуры,подравнивает щетину, бреет щетину любой длины
        • Создает четкие контуры,подравнивает щетину, бреет щетину любой длины

        Срок службы лезвия
        • До 4-х месяцев
        • До 4-х месяцев
        • До 4-х месяцев
        • До 4-х месяцев

        Двойная система защиты от порезов и раздражений: полимерное покрытие лезвия и закругленные кончики

        • да
        • да
        • да
        • да

        Аксессуары для подравнивания щетины
        • 2 гребня: 1, 3 мм
        • 3 гребня: 1, 3, 5 мм
        • 1 универсалый гребень:12 настроек от 0,5 до 9мм
        • 1 универсалый гребень:14 настроек от 0,4 до 10 мм

        Сухое и влажное использование (с пеной/в душе)
        • да
        • да
        • да
        • да

        Тип аккумулятора,время работы/время зарядки
        • NiMH 30 мин. / 8 час.
        • NiMH 45 мин. / 8 час.
        • Li-ion 60 мин. / 1 час
        • Li-ion, 90 мин. / 1 час

        Индикация состояния батареи
        • Oтсутсвует
        • 1 Led индикатор
        • 3 Led индикатора
        • Led дисплей, отображение в %

        Удобство использования
        • Эргономичная ручка
        • Эргономичная прорезиненная ручка
        • Эргономичная прорезиненная ручка
        • Док-станция для зарядки, эргономичная прорезиненная ручка

        Купите Philips OneBlade в любимом магазине

        Продукт OneBlade

        Купите Philips OneBlade в любимом магазине

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

        Просмотреть весь модельный ряд OneBlade

        • OneBlade

          OneBlade

          QP2510/11

          • Подравнивает, делает контуры и бреет
          • Сбривает щетину, не повреждает кожу
          • 2 съемных гребня для щетины
          • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
          Общая оценка 4.5/ 5
          (299)
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        • OneBlade

          OneBlade

          QP2520/20

          • Подравнивает, делает контуры и бреет
          • Сбривает щетину, не повреждает кожу
          • 3 съемных гребня для щетины
          • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
          Общая оценка 4.5/ 5
          (299)
          Узнать больше
        • OneBlade

          OneBlade

          QP2530/20

          • Подравнивает, бреет и делает контуры
          • Сбривает щетину, не повреждает кожу
          • 4 съемных гребня для щетины
          Общая оценка 4.5/ 5
          (299)
          3 090 руб.*
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        • OneBlade Pro

          OneBlade Pro

          QP6510/20

          • Подравнивает, бреет и делает контуры
          • Сбривает щетину, не повреждает кожу
          • Гребень для подравнивания, 12 установок
          • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
          Общая оценка 4.6/ 5
          (125)
          Узнать больше
        • OneBlade Pro

          OneBlade Pro

          QP6520/20

          • Подравнивает, делает контуры и бреет
          • Для щетины любой длины
          • Гребень для подравнивания, 14 установок
          • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
          Общая оценка 4.6/ 5
          (125)
          Узнать больше

        Просмотреть сменные лезвия OneBlade