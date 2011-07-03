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    Philips Sonicare S Sensitive Насадки для чувствительных зубов

    HX6052/07

    Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive — идеальное решение для чувствительных зубов и десен. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны.

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    Philips Sonicare S Sensitive Насадки для чувствительных зубов

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    Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

    Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

    • 2 шт. в упаковке
    • Стандартный размер
    • Сменные
    • Для чувствительных десен и зубов
    Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

    Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

    Клинически доказано, что густые щетинки из высококачественного материала удаляют больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

    Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

    Чистящие насадки Philips Sonicare для чувствительных зубов и десен оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Щетинки анатомической формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют максимально бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

    Сменная насадка для простой и быстрой замены

    Сменная насадка для простой и быстрой замены

    Насадка Sensitive подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

    Максимально эффективное удаление налета каждый день

    Максимально эффективное удаление налета каждый день

    Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но мы отправим вам напоминание еще до окончания этого срока. Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Мягкая
      Цвет
      Белый
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Стандартный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Подходит для этих моделей
      • 2 Series Plaque Control
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • For Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • ProtectiveClean
      • Серия 1100
      • Серия 2100
      • Серия 3100
      • Prestige 9900
      • DiamondClean 9000
      Несовместимо
      Philips One

    • В комплекте

      Насадки
      2 стандартных насадки S Sensitive

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

    • Польза для здоровья

      Удаление налета
      Помогает удалить налет

    Badge-D2C

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