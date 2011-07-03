HX6052/07
Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive — идеальное решение для чувствительных зубов и десен. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны.Узнать обо всех преимуществах
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Клинически доказано, что густые щетинки из высококачественного материала удаляют больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Чистящие насадки Philips Sonicare для чувствительных зубов и десен оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Щетинки анатомической формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют максимально бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.
Насадка Sensitive подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но мы отправим вам напоминание еще до окончания этого срока. Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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