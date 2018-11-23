11067XUWX2
Высокая яркость и превосходный стиль
Позаботьтесь о своей безопасности и внешнем виде автомобиля: установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon gen2 T16 [~W16W] для фонарей заднего хода с ярким светом. Эти мощные лампы с точно направленным световым лучом отличаются стильным современным дизайном.Узнать обо всех преимуществах
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Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon 2-го поколения с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного, точно направленного света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
При движении задним ходом обзор сильно ограничен — в сидячем положении вы не можете видеть все, что происходит вокруг. В темное время суток выполнять такой маневр еще более опасно. Довольно часто происшествия случаются именно во время движения задним ходом. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода от Philips с эффектом дневного света и цветовой температурой 6000 К гарантируют улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышают тем самым вашу безопасность.
Линейка светодиодных решений для наружного освещения Philips характеризуется улучшенным распределением светового потока и точно направленным лучом (будь то фонари заднего хода, стоп-сигналы или указатели поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному рассеиванию света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.
Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем обращаться к специалистам, которые осведомлены обо всех тонкостях обращения со светодиодными лампами Philips X-tremeUltinon gen2. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем меньше срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок. Светодиодные лампы Philips X-treme Ultinon gen2 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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