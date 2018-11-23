Ключевые слова для поиска

  • Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль

    X-tremeUltinon LED gen2 автомобильная сигнальная лампа

    11067XUWX2

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Позаботьтесь о своей безопасности и внешнем виде автомобиля: установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon gen2 T16 [~W16W] для фонарей заднего хода с ярким светом. Эти мощные лампы с точно направленным световым лучом отличаются стильным современным дизайном.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    X-tremeUltinon LED gen2 автомобильная сигнальная лампа

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Надежные, прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

    • LED-T16 [~W16W]
    • Количество ламп: 2 шт.
    • 12 В, 6000 К, дневной свет
    • Инновационная автомобильная система

    Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

    Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon 2-го поколения с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного, точно направленного света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

    Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

    Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

    Лампы для фонарей заднего хода с эффектом дневного света (6000 К) обеспечивают улучшенную видимость

    При движении задним ходом обзор сильно ограничен — в сидячем положении вы не можете видеть все, что происходит вокруг. В темное время суток выполнять такой маневр еще более опасно. Довольно часто происшествия случаются именно во время движения задним ходом. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода от Philips с эффектом дневного света и цветовой температурой 6000 К гарантируют улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышают тем самым вашу безопасность.

    Равномерное рассеивание света для превосходного обзора

    Линейка светодиодных решений для наружного освещения Philips характеризуется улучшенным распределением светового потока и точно направленным лучом (будь то фонари заднего хода, стоп-сигналы или указатели поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному рассеиванию света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.

    Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

    Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

    Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем обращаться к специалистам, которые осведомлены обо всех тонкостях обращения со светодиодными лампами Philips X-tremeUltinon gen2. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

    Надежное и долговечное светодиодное освещение

    Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем меньше срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок. Светодиодные лампы Philips X-treme Ultinon gen2 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Инновационная автомобильная система
      Характеристики изделия
      • Ярче
      • сигнальные лампы

    • Описание продукта

      Применение
      Фонари заднего хода
      Цоколь
      2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
      Тип светодиодов
      LED-T16 [~W16W]
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Линейка продукции
      X-tremeUltinon LED
      Технические характеристики
      мгновенное включение
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      W16W

    • Срок службы

      Срок службы
      До 12 лет

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      До 6000 К
      Яркость в люменах [лм]
      280

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      11067XUWX2
      Код для заказа
      5184430

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018051844
      EAN3
      8719018051851
      Тип упаковки
      x 2

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      6.8  см
      Ширина
      2.8  см
      Высота
      9.2  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      20
      Вес нетто одного изделия [г]
      5
      Вес брутто одного изделия [г]
      20

    • Информация об упаковке

      Длина
      19.5  см
      Ширина
      15.1  см
      Высота
      8.5  см
      Вес брутто одного изделия
      0.51  кг

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    • Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.