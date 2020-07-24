AC20
Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины
Оцените универсальность вашей бритвы Philips с насадкой-стайлером для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. С помощью этой насадки вы также можете подровнять волосы перед бритьем.
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Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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