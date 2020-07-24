Ключевые слова для поиска

  • Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины
    -{discount-value}

    Стайлер для бороды

    AC20

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Оцените универсальность вашей бритвы Philips с насадкой-стайлером для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. С помощью этой насадки вы также можете подровнять волосы перед бритьем.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стайлер для бороды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Подходит только для новых моделей с угловыми бритвенными головками

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для моделей бритв:
      • S5531
      • S5532
      • S5533
      • S5535
      • S5536
      • S5579
      • S5581
      • S5582
      • S5583
      • S5584
      • S5585
      • S5586
      • S5587
      • S5588
      • S5589
      • S7731
      • S7732
      • S7735
      • S7782
      • S7783
      • S7786
      • S7788
      • S8050
      • S9931
      • S9932
      • S9933
      • S9935
      • S9936
      • S9938
      • S9982
      • S9983
      • S9985
      • S9986
      • S9987
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.