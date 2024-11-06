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  • Насадка-триммер для носа Насадка-триммер для носа Насадка-триммер для носа
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    Shaver 5000, 7000, 8000 Триммер для носа

    AC40

    Насадка-триммер для носа

    Эта насадка-триммер является аксессуаром для бритв Philips и используется для удаления нежелательных волос из носа.

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    Shaver 5000, 7000, 8000 Триммер для носа

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    Насадка-триммер для носа

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    • Черный
    • Подходит только для новых бритв с угловыми бритвенными головками

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасные части

      Подходит для следующих продуктов
      • AC20, AC40, S5531, S5532, S5533
      • S5535, S5536, S5579, S5581, S5582
      • S5583, S5584, S5585, S5586, S5587
      • S5588, S5589, S7731, S7732, S7735
      • S7782, S7783, S7786, S7788,
      • S5884, S5885, S5886, S5887, S7885
      • S7886, S9974, S9976
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