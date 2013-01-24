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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

AT890/16
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  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT890/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Насладитесь освежающим бритьем, не повреждая кожу, благодаря этой бритве для сухого и влажного бритья. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Насладитесь освежающим бритьем, не повреждая кожу, благодаря этой бритве для сухого и влажного бритья. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      влажное бритье с гелем или пеной для бритья

      • Система DualPrecision
      • Плавающие головки
      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

      Система DualPrecision эффективно сбривает длинные волоски и короткую щетину

      Система DualPrecision эффективно сбривает длинные волоски и короткую щетину

      Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

      50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

      50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

      Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора (примерно 17 сеансов бритья). А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.

      Лезвия Super Lift&Cut приподнимают волоски для более гладкого бритья

      Лезвия Super Lift&Cut приподнимают волоски для более гладкого бритья

      Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

      Быстрая зарядка в течение 3 минут для 1 сеанса бритья

      Быстрая зарядка в течение 3 минут для 1 сеанса бритья

      Быстрая зарядка в течение 3 минут обеспечивает достаточный заряд электробритвы для 1 сеанса бритья. Будьте уверены — вы никогда не опоздаете, даже если аккумулятор разряжен.

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Система QuickRinse позволяет промывать изделие под струей воды и использовать его в душе.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Дизайн

        Ручка
        Удобная ручка
        Отделка
        Нет данных
        цвет
        Нет данных

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Да
        Очистка
        • Полностью водонепроницаемая
        • Быстрая очистка отсека для волос
        Дисплей
        • 1 светодиодный индикатор
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор быстрой зарядки
        При работе
        • Аккумулятор
        • Питание от аккумулятора
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка
        • Аккумулятор заряжен
        • Необходима замена бритвенных головок
        Время работы бритвы
        Более 50 минут, до 17 сеансов
        Время зарядки
        • 1 час
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальная потребляемая мощность
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Головки DualPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Повторение контуров лица
        Dynamic Contour Response
        Укладка
        Встроенная насадка-триммер

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