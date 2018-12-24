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Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость. Благодаря этому они остаются острыми гораздо дольше, обеспечивая максимально чистое и быстрое бритье.
Благодаря специальному покрытию кольца SkinComfort уменьшают площадь контакта с кожей, обеспечивая максимально гладкое скольжение без раздражения.
Встроенный микропроцессор считывает параметры щетины 15 раз в секунду для поддержания высокой эффективности бритья независимо от жесткости и густоты волос.
Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки.
Подходит для других совместимых устройств.
Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*
*Источник: Euromonitor International Limited.
Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года.
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