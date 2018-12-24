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1

S9000 Prestige

Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*

Серия 9000 Prestige

Максимально чисто
Невероятно комфортно

Бритва Philips S9000 Prestige

Превосходная гладкость

Серия 9000 Prestige
Серия 9000
Prestige
Бритва Philips Series 7000

Чувствительная
кожа 

Серия 7000
Серия 7000
Бритва Philips Series 5000

Минимальное

раздражение

Серия 6000
Серия 6000
Бритва Philips Series 5000

Безопасное и
быстрое бритьё

Серия 5000
Серия 5000
Бритвенная головка для Philips S9000 Prestige
Лучшее от Philips:

Максимально чисто.
Невероятно комфортно.

 
Брейся так, как считаешь правильным

Бритва Philips S9000 Prestige, SP9860

Чистое бритье
Невероятная деликатность

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

С новой бритвой Philips S9000 Prestige больше никаких компромиссов. Она обеспечивает максимально гладкое бритье и непревзойденный комфорт для кожи.
Лучшая электробритва от Philips:

Максимально чисто.
Невероятно комфортно.

Брейся так, как считаешь правильным

Бритва Philips S9000 Prestige, SP9860

Чистое бритье
Невероятная деликатность

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

С новой бритвой Philips S9000 Prestige больше никаких компромиссов. Она обеспечивает максимально гладкое бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи

Высокоточные лезвия
NanoTech Precision

 

Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость. Благодаря этому они остаются острыми гораздо дольше, обеспечивая максимально чистое и быстрое бритье.

Кольца SkinComfort

 

Благодаря специальному покрытию кольца SkinComfort уменьшают площадь контакта с кожей, обеспечивая максимально гладкое скольжение без раздражения.

Инновационная система BeardAdapt

 

Встроенный микропроцессор считывает параметры щетины 15 раз в секунду для поддержания высокой эффективности бритья независимо от жесткости и густоты волос.

Панель индукционной зарядки Qi

 

Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки.

 

Подходит для других совместимых устройств.
youtube video

Высокоточные лезвия
NanoTech Precision

Нано-лезвия Philips S9000 Prestige для точного бритья

Лезвия покрыты наночастицам углерода, повышающими их износостойкость. Благодаря этому они остаются острыми гораздо дольше, обеспечивая максимально чистое и быстрое бритье.

Кольца Superb
SkinComfort

Кольца Superb SkinComfort для Philips S9000 Prestige

Благодаря специальному покрытию кольца SkinComfort уменьшают площадь контакта с кожей, обеспечивая максимально гладкое скольжение без раздражения.

Инновационная система BeardAdapt

Система Beard Adapt

Встроенный микропроцессор считывает параметры щетины 15 раз в секунду для поддержания высокой эффективности бритья независимо от жесткости и густоты волос.

Панель индукционной зарядки Qi

Зарядная панель Qi для Philips S9000 Prestige

Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки.

 
Подходит для других совместимых устройств.

Отзывы о бритве S9000 Prestige

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Награды

number one logo

Philips № 1 в мире по продажам электрических бритв*


*Источник: Euromonitor International Limited.

Исследование электрических бытовых приборов 2019 года, согласно определению категории электрических бритв. Розничные продажи в натуральном выражении по данным 2018 года.
switch logo
Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO2. Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.
award 2016
Одна из самых известных и престижных наград в мире, iF DESIGN AWARD — отличительный знак первоклассного дизайна. В мероприятии ежегодно принимает участие более 5000 конкурсантов из 70 стран мира.

Обзоры продуктов: о нас пишут

Инженер рассказывает о том, как работают лезвия в бритве Philips

Видеоролик о Philips S9000 Prestige
150 000
срезов в минуту
72
сверхточных лезвия
7
Подходит даже для 7-дневной щетины
3
Персональные настройки бритья

Отзывы

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Что входит в комплект бритвы S9000 Prestige?

Бритва Philips S9000 Prestige SP9861 с аксессуарами
В комплект бритвы Philips S9000 Prestige (SP9862) входит беспроводная зарядная панель Qi, насадка-стайлер для бороды, щеточка для пилинга лица, а также премиальный жесткий чехол
Зарядная панель Qi для Philips S9000 Prestige

Зарядная панель Qi

Простота процесса зарядки одним движением
Стайлер для бороды Phiips SmartClick

Стайлер SmartClick

Насадка-стайлер помогает подравнивать щетину и делать четкие контуры бороды
Первоклассный чехол для Philips S9000 Prestige

Премиальный чехол

Жесткий чехол позволяет брать бритву с собой в поездки, не опасаясь ее повредить
Щеточка для очистки Philips SmartClick

Щеточка для пилинга

Позволяет проводить процедуру очищения кожи для отшелушивания омертвевших клеток и снижает вероятность появление вросших волос
Сравните разные серии бритв Philips и выберите свою!
Линейка Philips S9000 Prestige

SP9862/14

Серия 9000 Prestige

SP9862/14

Сравнить функции
S9711/31

Серия 9000

S9711/31

Сравнить функции
S7910/16

Серия 7000

S7910/16

Сравнить функции
S5572/10

Серия 5000

S5572/10

Сравнить функции

Система лезвий
  • NanoTech Dual Precision
    Лезвия покрыты наночастицами углерода, повышающими их износостойкость
  • V-Track Precision
    Лезвия аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, - даже прилегающие к коже
  • Gentle Precision
    Высокоточные лезвия деликатно срезают волоски на чувствительной коже
  • Multi Precision
    Система лезвий приподнимает и срезает волоски, не повреждая кожу

Повторение контуров лица
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки ContourDetect двигаются в 8 направлениях
  • Головки Multi-Flex двигаются в 8 направлениях
  • Головки Flex двигаются в 5 направлениях

Режимы бритья
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Деликатный, повседневный и быстрый
  • Режимы для нормальной, чувствительной и очень чувствительной кожи
  • Повседневный и Turbo+ (для густой и жесткой щетины)

Тип бритья
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное
  • Сухое и влажное

Функции управления
  • Дисплей
  • Дисплей
  • Дисплей. Приложение с контролем бритья в режиме реального времени
  • Кнопка Индикатор дорожной блокировки

Аккумулятор Li-Ion: время работы/зарядки
  • 60 мин/3 часа
  • 60 мин/1 час
  • 50 мин/1 час
  • 50 мин/1 час

В комплекте
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Система самоочистки SmartClean Plus
  • Щеточка для чистки
  • Система самоочистки SmartClean Plus

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