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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

AT891/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT891/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      • Система DualPrecision
      • Плавающие головки
      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

      Система DualPrecision эффективно сбривает длинные волоски и короткую щетину

      Система DualPrecision эффективно сбривает длинные волоски и короткую щетину

      Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

      50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

      50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

      Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора (примерно 17 сеансов бритья). А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Система QuickRinse позволяет промывать изделие под струей воды и использовать его в душе.

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.

      Лезвия Super Lift&Cut приподнимают волоски для более гладкого бритья

      Лезвия Super Lift&Cut приподнимают волоски для более гладкого бритья

      Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Быстрая зарядка в течение 3 минут для 1 сеанса бритья

      Быстрая зарядка в течение 3 минут для 1 сеанса бритья

      Быстрая зарядка в течение 3 минут обеспечивает достаточный заряд электробритвы для 1 сеанса бритья. Будьте уверены — вы никогда не опоздаете, даже если аккумулятор разряжен.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Дизайн

        Ручка
        Удобная ручка
        Отделка
        Нет данных
        цвет
        Нет данных

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Да
        Очистка
        • Полностью водонепроницаемая
        • Быстрая очистка отсека для волос
        Дисплей
        • 1 светодиодный индикатор
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор быстрой зарядки
        При работе
        • Аккумулятор
        • Питание от аккумулятора
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка
        • Аккумулятор заряжен
        • Необходима замена бритвенных головок
        Время работы бритвы
        Более 50 минут, до 17 сеансов
        Время зарядки
        • 1 час
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальная потребляемая мощность
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50
        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Головки DualPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Повторение контуров лица
        Dynamic Contour Response
        Комфорт для кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        • Система защиты кожи
        Укладка
        Встроенная насадка-триммер

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