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Превосходная защита кожи, гладкое бритье
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная защита кожи, гладкое бритье
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная защита кожи, гладкое бритье
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная защита кожи, гладкое бритье
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.
Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора (примерно 17 сеансов бритья). А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.
Система QuickRinse позволяет промывать изделие под струей воды и использовать его в душе.
Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.
Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Быстрая зарядка в течение 3 минут обеспечивает достаточный заряд электробритвы для 1 сеанса бритья. Будьте уверены — вы никогда не опоздаете, даже если аккумулятор разряжен.
Аксессуары
Дизайн
Удобство использования
Питание
Обслуживание
Качество бритья
CRP147/01