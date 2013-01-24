Чистое бритье и комфортное подравнивание

Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание: вы можете обрабатывать волоски на груди или труднодоступных участках, например на спине. Узнать обо всех преимуществах