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Чистое бритье и комфортное подравнивание
Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание: вы можете обрабатывать волоски на груди или труднодоступных участках, например на спине. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое бритье и комфортное подравнивание
Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание: вы можете обрабатывать волоски на груди или труднодоступных участках, например на спине. Узнать обо всех преимуществах
Чистое бритье и комфортное подравнивание
Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание: вы можете обрабатывать волоски на груди или труднодоступных участках, например на спине. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое бритье и комфортное подравнивание
Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и для заботы о коже. Система комфортного скольжения обеспечивает удобное бритье, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание: вы можете обрабатывать волоски на груди или труднодоступных участках, например на спине. Узнать обо всех преимуществах
Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, спины, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины без использования дополнительных приборов и контакта с острыми лезвиями. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки — максимально точный результат.
Система комфортного скольжения с гипоаллергенной сеткой и закругленными кончиками защищает кожу во время бритья.
В комплекте имеются 3 гребня для подравнивания до разной длины. Чтобы подровнять волоски на теле до фиксированной длины 3, 5 или 7 мм, просто установите нужный гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребней.
Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус зарядки, оповещая о низком или высоком уровне заряда.
Комфортное использование и точный результат как в душе, так и в обычных условиях. Благодаря 100%-ной защите от влаги триммер для тела после использования можно просто промыть водой. Длинные волосы рекомендуется подравнивать сухими.
Прорезиненное покрытие не скользит даже при намокании, обеспечивая точность движений как в душе, так и в обычных условиях.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
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