BHB862/00
Все, что нужно для упругих локонов
Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Нагрев до 200 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.
LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.