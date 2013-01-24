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StyleCare Essential

Щипцы для завивки

BHB862/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Все, что нужно для упругих локонов Все, что нужно для упругих локонов Все, что нужно для упругих локонов
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    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    BHB862/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

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      Все, что нужно для упругих локонов

      • Корпус диаметром 16 мм
      • Температура 200 °C
      • Керамическое покрытие
      Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

      Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

      Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.

      Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

      Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

      Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

      Нагрев до 200 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

      Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию

      Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию

      LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Покрытие нагревательных элементов
        Керамика
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Диаметр корпуса
        16  миллиметра

      • Тип волос

        Конечный результат
        Упругие кудряшки и локоны
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        200 °C
        Количество настроек температуры
        1
        Длина кабеля
        1,8 м
        Время разогрева
        60 сек.
        напряжение
        В мире  В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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