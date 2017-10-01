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  • Все, что нужно для упругих локонов Все, что нужно для упругих локонов Все, что нужно для упругих локонов

    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    BHB862/00

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу.

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    StyleCare Essential Щипцы для завивки

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    Все, что нужно для упругих локонов

    • Корпус диаметром 16 мм
    • Температура 200 °C
    • Керамическое покрытие
    Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

    Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

    Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.

    Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

    Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

    Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

    Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

    Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

    Нагрев до 200 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

    Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию

    Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию

    LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    В целях безопасности наконечник не нагревается

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    2 года гарантии по всему миру

    2 года гарантии по всему миру

    Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Упругие кудряшки и локоны
      Длина волос
      • Длинные
      • Средняя

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      60 с
      Количество настроек температуры
      1
      Длина кабеля
      1,8 м
      Температурный диапазон
      200 °C

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Диаметр корпуса
      16  миллиметра
      Покрытие нагревательных элементов
      Керамика
      Индикатор готовности к работе
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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