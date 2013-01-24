Все, что нужно для упругих локонов

Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах