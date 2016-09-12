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StyleCare

Щипцы для завивки Sublime Ends

BHB871/00
Общая оценка / 5
  • Красивые локоны Красивые локоны Красивые локоны
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    StyleCare Щипцы для завивки Sublime Ends

    BHB871/00
    Общая оценка / 5

    Красивые локоны

    Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе! Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Щипцы для завивки Sublime Ends

    Красивые локоны

    Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе! Узнать обо всех преимуществах

    Красивые локоны

    Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе! Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Щипцы для завивки Sublime Ends

    Красивые локоны

    Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе! Узнать обо всех преимуществах

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      Красивые локоны

      До 95 % меньше секущихся кончиков*

      • Конический корпус 13–25 мм
      • Технология SplitStop
      • Кератиновое покрытие
      • Цифровая настройкa температуры
      Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

      Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

      Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.

      Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

      Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

      Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

      Удлиненный корпус для длинных и густых волос

      Удлиненный корпус для длинных и густых волос

      Длина корпуса щипцов составляет 160 мм — идеально для завивки длинных и густых волос.

      Температура до 210 °C для идеального результата

      Температура до 210 °C для идеального результата

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.

      Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

      Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

      Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      9 цифровых настроек температуры для полного контроля

      Цифровой дисплей с 9 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 м
        Напряжение
        В мире V
        Время разогрева
        45 секунд
        Покрытие корпуса
        Керамико-кератиновое покрытие
        Размер корпуса
        13–25 мм
        Количество настроек температуры
        9
        Температурный диапазон
        130 °C – 210 °C
        Тип регулировки температуры
        ЖК

      • Особенности

        Автоотключение
        через 60 мин.
        Фиксатор
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Подставка
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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          Отзывы

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          • по результатам проводившихся в течение двух лет исследований, воссоздающих условия завивки волос среднестатистической жительницы Европы при температуре 180 °C; предотвращение появления секущихся кончиков

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