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  • Привлекательные локоны и сияющие волны Привлекательные локоны и сияющие волны Привлекательные локоны и сияющие волны

    StyleCare Щипцы для завивки Glam Shine

    BHB872/00

    Привлекательные локоны и сияющие волны

    Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева.

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    StyleCare Щипцы для завивки Glam Shine

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    Привлекательные локоны и сияющие волны

    • Конический корпус 13–25 мм
    • Ионизация для бережной сушки
    • Усовершенствованный титановый корпус
    • Индикатор завершения завивки локона
    Система ионизации для гладких, блестящих волос

    Система ионизации для гладких, блестящих волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Усовершенствованный титановый корпус для идеального результата

    Усовершенствованный титановый корпус для идеального результата

    Титановое покрытие, которое используется для профессиональной укладки, отличается прочностью и обеспечивает высокую теплопроводность. Для великолепных результатов корпус покрыт титаном.

    Уникальный индикатор готовности локона предотвращает перегрев волос

    Уникальный индикатор готовности локона предотвращает перегрев волос

    Уникальный индикатор завершения завивки локона сигнализирует о готовности локона с помощью звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать великолепные локоны и волны без перегрева волос. Если при укладке потребуется использовать другие настройки времени, функцию можно отключить.

    Температура до 210 °C для идеального результата

    Температура до 210 °C для идеального результата

    Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.

    Удлиненный корпус для длинных и густых волос

    Удлиненный корпус для длинных и густых волос

    Длина корпуса щипцов составляет 160 мм — идеально для завивки длинных и густых волос.

    Безопасная подставка для удобства использования

    Безопасная подставка для удобства использования

    Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

    Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    9 цифровых настроек температуры для полного контроля

    Цифровой дисплей с 9 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      В мире  В
      Длина шнура
      1,8 м
      Время нагрева
      45 секунд
      Покрытие корпуса
      Титан и керамика
      Размер корпуса
      13–25 мм
      Количество настроек температуры
      9
      Температурный диапазон
      130 °C – 210 °C
      Тип регулировки температуры
      ЖК

    • Особенности

      Автоотключение
      через 60 мин.
      Фиксатор
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Подставка
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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