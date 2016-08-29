BHB872/00
Привлекательные локоны и сияющие волны
Представляем Glam Shine — наши первые щипцы для завивки с системой ионизации и титановым корпусом для создания великолепных сияющих локонов и волн. Уникальный индикатор завершения завивки локона позволяет получать симметричные локоны и защищает волосы от перегрева.Узнать обо всех преимуществах
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Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Титановое покрытие, которое используется для профессиональной укладки, отличается прочностью и обеспечивает высокую теплопроводность. Для великолепных результатов корпус покрыт титаном.
Уникальный индикатор завершения завивки локона сигнализирует о готовности локона с помощью звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать великолепные локоны и волны без перегрева волос. Если при укладке потребуется использовать другие настройки времени, функцию можно отключить.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать локонам великолепный вид.
Длина корпуса щипцов составляет 160 мм — идеально для завивки длинных и густых волос.
Подставка обеспечивает безопасность при использовании щипцов для завивки
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.
Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Цифровой дисплей с 9 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Технические характеристики
Особенности
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