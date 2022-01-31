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5000 Series

Выпрямитель

BHS530/00
Общая оценка / 5
  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос* Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос* Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
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    5000 Series Выпрямитель

    BHS530/00
    Общая оценка / 5

    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Волосы будут более блестящими и шелковистыми с 2-кратной ионизацией. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Выпрямитель

    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Волосы будут более блестящими и шелковистыми с 2-кратной ионизацией. Узнать обо всех преимуществах

    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Волосы будут более блестящими и шелковистыми с 2-кратной ионизацией. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Выпрямитель

    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Волосы будут более блестящими и шелковистыми с 2-кратной ионизацией. Узнать обо всех преимуществах

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      Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

      с технологией ThermoShield

      • Технология ThermoShield
      • Выпрямление на 50 % быстрее
      • Более гладкие (35 %) плавающие пластины
      • Двойная ионизация
      Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

      Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

      Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

      Выпрямление на 50 % быстрее**

      Выпрямление на 50 % быстрее**

      Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

      На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для бережной укладки

      На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для бережной укладки

      На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для плавного скольжения при каждом движении. Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.

      Двойная ионизация*** для гладких и блестящих волос

      Двойная ионизация*** для гладких и блестящих волос

      Эта мощная система ионизации делает волосы более блестящими, обрабатывая их в 2 раза большим количеством ионов за сеанс укладки. Миллионы отрицательно заряженных ионов на каждый кубический сантиметр волоса устраняют статическое электричество, обеспечивают тонус волос и разглаживают кутикулы, чтобы вы могли наслаждаться сияющими и шелковистыми волосами.

      Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

      Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

      Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

      Выпрямление и завивка для разных образов

      Выпрямление и завивка для разных образов

      От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?

      Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

      Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

      Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

      Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Термостойкий коврик в комплекте

      Термостойкий коврик в комплекте

      Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

      Удобный и современный дисплей для отображения температуры

      Оцените удобную регулировку температуры со специальным регулятором 360° и LED-дисплеем.

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        120 °C — 230 °C
        Температурные настройки
        12
        Тип регулировки температуры
        • Колесико выбора температуры
        • с LED-индикатором
        Размер пластин
        25 x 105 мм
        Автоматическое выключение
        Да, после 30 минут
        Время разогрева
        30 сек.
        Напряжение
        110-240  В
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Материал пластин
        Керамика с аргановым маслом
        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Блокировка пластин
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да

      • Технологии бережного воздействия

        Плавающие пластины
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Светло-розовый металлик

      • Аксессуары

        Термостойкий коврик
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C
          • *по сравнению с HP8361
          • **по сравнению с BHS677

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