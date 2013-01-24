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Разработано специально для детей, удобно для мам
Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано специально для детей, удобно для мам
Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!
Разработано специально для детей, удобно для мам
Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано специально для детей, удобно для мам
Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!
Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.
Уникальные закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов.
Изделие оснащено мощным литий-ионный аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющей использовать изделие 50 минут после 1 часа зарядки.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
В комплекте ножницы, накидка и чехол — все, что вам нужно.
Комфорт
Система питания
Аксессуары
Режущая система
Дизайн
Удобство использования
Обслуживание