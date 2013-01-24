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Машинка для стрижки волос

CC5060/17
Общая оценка / 5
  • Разработано специально для детей, удобно для мам Разработано специально для детей, удобно для мам Разработано специально для детей, удобно для мам
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    Машинка для стрижки волос

    CC5060/17
    Общая оценка / 5

    Разработано специально для детей, удобно для мам

    Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Машинка для стрижки волос

    Разработано специально для детей, удобно для мам

    Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!

    Разработано специально для детей, удобно для мам

    Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Машинка для стрижки волос

    Разработано специально для детей, удобно для мам

    Представляем бесшумную, безопасную и простую в использовании машинку для стрижки, с помощью которой вы без труда сделаете ребенку аккуратную прическу. Стрижка должна быть приятной!

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      Разработано специально для детей, удобно для мам

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.

      Безопасные для кожи лезвия и гребни предотвращают порезы

      Безопасные для кожи лезвия и гребни предотвращают порезы

      Уникальные закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов.

      Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

      Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

      Изделие оснащено мощным литий-ионный аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющей использовать изделие 50 минут после 1 часа зарядки.

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Легкая и компактная машинка, от которой не устают руки

      Легкая и компактная машинка, от которой не устают руки

      В комплекте ножницы, накидка и чехол

      В комплекте ножницы, накидка и чехол — все, что вам нужно.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Удобство в обращении
        Сверхлегкая конструкция

      • Система питания

        Использование
        Проводной/беспроводной
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        45 минут
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Аксессуары

        Парикмахерские инструменты
        Щетка для укладки, ножницы и накидка
        Щеточка для чистки
        Да
        Защитный чехол
        Да

      • Режущая система

        Тип гребня
        Гибкость головки
        Ширина ножа
        32  мм
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        15
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 3  мм
        Диапазон настроек длины
        до 42  мм
        С закругленными концами
        Никаких порезов!

      • Дизайн

        форма
        Эргономичная

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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