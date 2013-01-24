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Выберите для себя идеальную
машинку для стрижки волос

Series 5000

Более быстрая и ровная стрижка

Серия 5000
Series 3000

Высокое качество работы

Серия 3000

Выберите для себя идеальную машинку для стрижки волос

Series 5000
Series 3000
Серия 5000
Серия 3000

Максимальная точность

Серия 9000

Более быстрая и ровная стрижка

Серия 5000

Высокое качество работы

Серия 3000

Машинка для стрижки волос с технологией PRO precision

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Цифровое сенсорное управление
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400 установок длины: 1–42 мм
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Функция памяти
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.
HC9450

Машинка для стрижки волос с технологией PRO precision 

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

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Цифровое сенсорное управление
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400 установок длины: 1–42 мм
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Функция памяти
HC9450
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.
Цифровое сенсорное управление

Технические инновации, профессиональное качество


Цифровое сенсорное управление

Используйте сенсорный экран для удобного выбора любой из более чем 400 настроек длины. Вы можете быстро пройтись по всем настройкам или же медленно просмотреть и точно подобрать нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.
установки длины высокой точности

Установки длины высокой точности


400 фиксируемых установок длины. Увеличение длины шага — 0,1 мм.

Используйте цифровой сенсорный экран для точной настройки и фиксации установок длины. Доступно более 400 установок длины от 1 до 42 мм с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
автоматический турборежим

Быстрая зарядка триммера


Автоматический турборежим

Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.

Сделайте стрижку в домашних условиях

Воспользуйтесь нашими советами и пошаговыми инструкциями для создания и поддержания стрижки дома.
Скачайте приложение GroomTribe
и начните уже сегодня.

Сделайте стрижку в домашних условиях

Воспользуйтесь нашими советами и пошаговыми инструкциями для создания и поддержания стрижки дома.
Скачайте приложение GroomTribe
и начните уже сегодня.

Сделайте стрижку в домашних условиях

Воспользуйтесь нашими советами и пошаговыми инструкциями для создания и поддержания стрижки дома.
Скачайте приложение GroomTribe
и начните уже сегодня.

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Что входит в комплект?

    • Входящие в комплект аксессуары
       
      • 3 гребня для волос
      • Щеточка для чистки

    Сравните модель HC9450 с другими нашими эффективными машинками для стрижки волос

    400 установок длины

    Машинка для стрижки волос серии 9000

    400 установок длины

    HC9450/15
    Сравнить функции
    24 установок длины

    Машинка для стрижки волос серии 5000

    24 установок длины

    HC5450/15
    Сравнить функции
    13 установок длины

    Машинка для стрижки волос серии 3000

    13 установок длины

    HC3420/15
    Сравнить функции

    Особенности
    • Цифровое сенсорное управление
    • Элементы управления
    • Более долгое время работы, чем у предыдущей модели

    Режущая система
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — титановые лезвия
    • 400 установок длины
    • Точный шаг 0,1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–42 мм
    • Выбор длины: цифровое сенсорное управление, гребни с электрорегулировкой
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — титановые лезвия
    • 24 установки длины
    • Точный шаг 1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
    • Выбор длины: элементы управления, гребни с электрорегулировкой
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установки длины
    • Точный шаг 2 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
    • Выбор длины: ручная установка регулируемого гребня 1-23 мм

    Удобство использования
    • Очистка: съемный режущий элемент
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Функция памяти
    • Очистка: съемный режущий блок
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Функция памяти
    • Очистка: моющиеся лезвия
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Сервисное обслуживание
    • Чехол для хранения: жесткий чехол

    Питание
    • Тип аккумулятора: литийионный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 120 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: литийионный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 120 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 90 минут
    • Время зарядки: 1 час

    Входящие в комплект аксессуары
    • 3 гребня для волос
    • Щеточка для очистки
    • 3 гребня для волос
    • Щеточка для очистки
    • Гребень для бороды
    • Гребень для волос
    • Щеточка для очистки

    Хотите подобрать другую машинку для стрижки волос?

    Series 9000
    Series 9000
    Series 5000
    Series 5000
    Series 3000
    Series 3000
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