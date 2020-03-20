Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Адаптер электропитания

CP0057
  • Заряжайте молокоотсос от электросети Заряжайте молокоотсос от электросети Заряжайте молокоотсос от электросети
    -{discount-value}

    Philips Avent Адаптер электропитания

    CP0057

    Заряжайте молокоотсос от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер электропитания

    Заряжайте молокоотсос от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Узнать обо всех преимуществах

    Заряжайте молокоотсос от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер электропитания

    Заряжайте молокоотсос от электросети

    Этот адаптер питания позволяет подключать электрический молокоотсос Philips Avent к электросети. См. список совместимых устройств. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Заряжайте молокоотсос от электросети

      Проверьте совместимость ниже

      • Молокоотсосы
      • Белый
      • Страны Европы
      • 2-контактный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF393
        • SCF397
        • SCF394
        • SCF398

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.