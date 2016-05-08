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  • для замены имеющейся чаши измельчителя XL для замены имеющейся чаши измельчителя XL для замены имеющейся чаши измельчителя XL

    Чаша измельчителя

    CP0267/01

    для замены имеющейся чаши измельчителя XL

    Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл) для обработки большого количества мяса, зелени, орехов, сыра, шоколада и лука всего за несколько секунд.

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    Чаша измельчителя

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    для замены имеющейся чаши измельчителя XL

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Совместимость:
      • HR2632/90
      • HR2633/90
      • HR2636/90
    Badge-D2C

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