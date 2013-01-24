Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Viva Collection

Ручной блендер

HR2633/90
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Высокая мощность и удобное использование Высокая мощность и удобное использование Высокая мощность и удобное использование
    -{discount-value}

    Viva Collection Ручной блендер

    HR2633/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Высокая мощность и удобное использование

    Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Ручной блендер

    Высокая мощность и удобное использование

    Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-blender

      Высокая мощность и удобное использование

      Всегда вкусные блюда

      • Технология смешивания ProMix
      • 700 Вт, металлическая погружная насадка
      • Измельчитель XL, небольшой измельчитель
      • 25 скоростей + турборежим
      Кнопка турборежима

      Кнопка турборежима

      Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

      Компактный измельчитель для обработки орехов, шоколада и сыра

      Компактный измельчитель для обработки орехов, шоколада и сыра

      Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

      Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

      Измельчитель XL для нарезки лука и мяса

      Измельчитель XL для нарезки лука и мяса

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл) для обработки большого количества мяса, зелени, орехов, сыра, шоколада и лука всего за несколько секунд.

      Треугольная форма насадки для оптимальной плавности и однородности смешивания

      Технология ProMix ручного блендера Philips была разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета. Усовершенствованная технология обеспечивает большую однородность и скорость смешивания. Уникальная технология ProMix — это треугольная форма насадки, которая гарантирует идеальную консистенцию супов и смузи.

      Различные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

      Благодаря 25 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

      Мощный мотор для идеальных результатов

      Надежный мотор мощностью 700 Вт для обработки любых ингредиентов.

      Мягкая ручка и кнопки

      Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Круглая насадка для взбивания
        • Компактный измельчитель
        • Венчик для взбивания
        • Измельчитель XL, 2 лезвия

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Количество режимов скорости
        25
        Функции устройства
        • Отсоединяемый шнек
        • Переключатель включение/выключение
        • Турборежим
        • Различные режимы скорости

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,3  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220—240  В

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал насадки
        Металл
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал основного корпуса
        Полипропилен и резина

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии