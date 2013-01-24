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Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах
Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах