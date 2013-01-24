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Кувшин блендера

CP0456
Общая оценка / 5
  • Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед
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    Кувшин блендера

    CP0456
    Общая оценка / 5

    Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

    Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

    Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах

    Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

    Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

    Ударопрочный кувшин 1,75 л (рабочая емкость — 1 л) позволяет приготовить до 5 стаканов смузи Узнать обо всех преимуществах

    Каждый день готовьте полезные смузи, соусы и измельчайте лед

    Эта запасная часть для продукции с кодом недели производства wk1620 и позднее.

    • Пластик

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR7778
      • HR7777
      • HR7776
      Подходит для модельного ряда:
      RI7776
      Совместимость:
      • HR7783
      • HR7780
      • RI7778

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