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    Серия 7000 Кухонный комбайн

    HR7778/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

    Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.

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    Серия 7000 Кухонный комбайн

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    Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

    Создавайте любимые блюда с PowerChop и другими функциями

    • 1300 Вт
    • Компактный прибор "4 в 1"
    • Чаша емкостью 3,4 л
    • Кнопки запрограммированных режимов
    Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

    Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

    Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!

    Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

    Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

    В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop для идеального измельчения

    Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

    Кнопки запуска запрограммированных режимов: замес теста, взбивание, колка льда

    Кнопки запуска запрограммированных режимов: замес теста, взбивание, колка льда

    В дополнение к 12 скоростям и импульсному режиму этот кухонный комбайн Avance оснащен еще 3 запрограммированными кнопками, которые управляются одним касанием. Чтобы их выбрать, просто поверните регулятор в положение "ON" и нажмите одну из запрограммированных кнопок. После этого мотор автоматически заработает на нужной скорости и с нужными настройками импульсного включения, гарантируя оптимальный результат.

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

    Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

    Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

    Увеличенная чаша объемом 3,4 литра (рабочая емкость — 2 литра) позволяет приготовить до 7 порций супа, взбить 7 белков или замесить 1,7 кг теста. Кувшин блендера объемом 2,2 литра вмещает 1,5 литра ингредиентов, позволяя приготовить до 5 порций смузи за один раз.

    Диски из нержавеющей стали для нарезки, шинковки, измельчения и резки соломкой

    Диски из нержавеющей стали для нарезки, шинковки, измельчения и резки соломкой

    В комплект кухонного комбайна входит 4 дополнительных диска из нержавеющей стали: 1 двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной) для всех видов овощей, 1 диск для измельчения сыра и картофеля, 1 диск для нарезки овощей соломкой и 1 диск для картофеля фри.

    Соковыжималка для цитрусовых с центрифугой на 6 стаканов, металлическая сетка

    Соковыжималка для цитрусовых с центрифугой на 6 стаканов, металлическая сетка

    В комплект кухонного комбайна входит насадка для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи плодов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Запатентованный стальной сетчатый микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения.

    Диски XXL 18 см для быстрой обработки всех ингредиентов

    Кухонный комбайн Philips с увеличенными дисками XXL (18 см) позволяет обрабатывать продукты быстрее и без лишних усилий.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Да
      Функции
      Смешивание, измельчение, шинкование, замешивание теста, эмульсирование, соковыжималка для цитрусовых
      Тип продукта
      Кухонный комбайн
      Сертификации
      Нет данных
      Вместимость корзины
      Нет данных
      Емкость резервуара для воды
      Нет данных
      Количество порций
      8
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный регулятор, 3 кнопки с предустановками
      Длина шнура
      1
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция поддержания температуры
      Нет данных
      Таймер
      Нет данных
      Технология
      Технология PowerChop
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет данных
      Индикатор питания
      Нет данных
      Ненагревающиеся ручки
      Нет данных
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Минимальная температура
      Нет данных
      Максимальная температура
      Нет данных
      Индикатор емкости
      Да
      Клапан сброса давления
      Нет данных
      Материал кувшина
      SAN
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Оборотов в минуту
      23 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 88 дБ(А)
      Уровень шума (мощн.)
      Нет данных
      Уровень шума (ночн.)
      Нет данных
      Подключение к Интернету
      Нет данных
      Совместимость с "умным домом"
      Нет данных
      Зона действия Wi-Fi
      Нет данных
      Гарантия
      2
      Время нагрева
      Нет данных
      Совместимо с сухим кормом
      Нет данных
      Функция самоочистки
      Нет данных
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1300 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет данных

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Двусторонний диск, эмульсификатор, кувшин
      Аксессуары в комплекте 2
      S-образное лезвие ножевого блока, инструмент для замешивания теста
      Аксессуары в комплекте 3
      Соковыжималка для цитрусовых, лопатка
      Связанные аксессуары 1
      руководство пользователя/РП
      Связанные аксессуары 2
      QSG, гарантийный талон
      Связанные аксессуары 3
      Стикер POS

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Да
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      26,6
      Ширина изделия
      25,5
      Высота изделия
      42
      Вес продукта
      3,865
      Длина упаковки
      39
      Ширина упаковки
      59
      Высота упаковки
      49,5
      Вес в упаковке
      10,583

    • Срок службы

      Чехол
      >90 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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