Кнопки запуска запрограммированных режимов: замес теста, взбивание, колка льда

В дополнение к 12 скоростям и импульсному режиму этот кухонный комбайн Avance оснащен еще 3 запрограммированными кнопками, которые управляются одним касанием. Чтобы их выбрать, просто поверните регулятор в положение "ON" и нажмите одну из запрограммированных кнопок. После этого мотор автоматически заработает на нужной скорости и с нужными настройками импульсного включения, гарантируя оптимальный результат.