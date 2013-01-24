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7000 Series

Кухонный комбайн

HR7778/00
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    7000 Series Кухонный комбайн

    HR7778/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

    Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    7000 Series Кухонный комбайн

    Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

    Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда. Узнать обо всех преимуществах

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      Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте

      Создавайте любимые блюда с технологией PowerChop и другими функциями

      • 1300 Вт
      • Компактный прибор "4 в 1"
      • чаша емкостью 3,4 л
      • Кнопки запрограммированных режимов
      Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

      Насадка для взбивания с 2 металлическими венчиками для крема и яичных белков

      Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!

      Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

      Металлическая насадка-крюк для замешивания идеального хлебного теста

      В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Кнопки запуска запрограммированных режимов: замеса теста,взбивания,колки льда

      Кнопки запуска запрограммированных режимов: замеса теста,взбивания,колки льда

      В дополнение к 12 скоростям и импульсному режиму этот кухонный комбайн Avance оснащен еще 3 запрограммированными кнопками, которые управляются одним касанием. Чтобы их выбрать, просто поверните регулятор в положение "ON" и нажмите одну из запрограммированных кнопок. После этого мотор автоматически заработает на нужной скорости и с нужными настройками импульсного включения, гарантируя оптимальный результат.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

      Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

      Увеличенная чаша и кувшин блендера для всей семьи

      Увеличенная чаша объемом 3,4 литра (рабочая емкость — 2 литра) позволяет приготовить до 7 порций супа, взбить 7 белков или замесить 1,7 кг теста. Кувшин блендера объемом 2,2 литра вмещает 1,5 литра ингредиентов, позволяя приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      Диски из нержавеющей стали для нарезки, шинковки, измельчения и нарезки соломкой

      Диски из нержавеющей стали для нарезки, шинковки, измельчения и нарезки соломкой

      В комплект кухонного комбайна входит 4 дополнительных диска из нержавеющей стали: 1 двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной) для всех видов овощей, 1 диск для измельчения сыра и картофеля, 1 диск для нарезки овощей соломкой и 1 диск для картофеля фри.

      Соковыжималка для цитрусовых, соковыжималка с центрифугой на 6 стаканов сока за один прием с металлической сеткой

      Соковыжималка для цитрусовых, соковыжималка с центрифугой на 6 стаканов сока за один прием с металлической сеткой

      В комплект кухонного комбайна входит насадка для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи плодов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Запатентованный стальной сетчатый микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения.

      18-см диски XXL для быстрой обработки всех ингредиентов

      Кухонный комбайн Philips с увеличенными дисками XXL (18 см) позволяет обрабатывать продукты быстрее и без лишних усилий.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Ножевой блок S-образной формы
        • Соковыжималка для цитрусовых
        • Аксессуар для очистки
        • Насадка для крупной шинковки
        • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
        • Насадка с двумя венчиками
        • Насадка для мелкой шинковки
        • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
        • Детали кухонного комбайна
        • Кувшин
        • Насадка для замешивания теста
        • Двусторонний диск
        • Лопатка

      • Общие характеристики

        Регулируемые диски для нарезки
        1–7 мм
        Функции
        32 +
        Количество скоростей
        12 + импульсный
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Импульсный
        • Отсек для хранения

      • Технические характеристики

        Мощность
        1300  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,2  м
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        20000  об/мин
        Чаша: количество оборотов в минуту (максимум)
        1700  об/мин
        Максимальная емкость чаши FP
        3,4  л
        Эффективная емкость чаши FP
        2  л
        Максимальная емкость кувшина блендера
        2,2 л
        Емкость кувшина блендера
        1,5 л

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь / пластик
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        289 x 254 x 436  миллиметра

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