HR7778/00
Рубите, нарезайте, шинкуйте, замешивайте, взбивайте и смешивайте
Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря новой инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Достаточно одного касания запрограммированной кнопки и насадки для взбивания с 2 венчиками, чтобы взбить белки в воздушную пену (увеличение объема до 600 %) или получить идеально взбитые сливки (увеличение объема до 200 %). Никогда еще приготовление вкуснейших десертов не было таким простым!
В сочетании с мощным мотором эта металлическая насадка-крюк быстро замешивает тесто. Когда тесто сформировано, инновационная металлическая насадка-крюк промешивает его с нужной силой и мощностью, чтобы хлеб получился вкусным.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
В дополнение к 12 скоростям и импульсному режиму этот кухонный комбайн Avance оснащен еще 3 запрограммированными кнопками, которые управляются одним касанием. Чтобы их выбрать, просто поверните регулятор в положение "ON" и нажмите одну из запрограммированных кнопок. После этого мотор автоматически заработает на нужной скорости и с нужными настройками импульсного включения, гарантируя оптимальный результат.
Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.
Увеличенная чаша объемом 3,4 литра (рабочая емкость — 2 литра) позволяет приготовить до 7 порций супа, взбить 7 белков или замесить 1,7 кг теста. Кувшин блендера объемом 2,2 литра вмещает 1,5 литра ингредиентов, позволяя приготовить до 5 порций смузи за один раз.
В комплект кухонного комбайна входит 4 дополнительных диска из нержавеющей стали: 1 двусторонний диск для шинковки (мелкой и крупной) для всех видов овощей, 1 диск для измельчения сыра и картофеля, 1 диск для нарезки овощей соломкой и 1 диск для картофеля фри.
В комплект кухонного комбайна входит насадка для профессионального приготовления сока. Широкая камера подачи плодов и запатентованный металлический сетчатый фильтр обеспечивают увеличение скорости приготовления сока до 200 % по сравнению с соковыжималками других кухонных комбайнов. Запатентованный стальной сетчатый микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока. Эргономичный дизайн позволяет быстро очистить прибор и подготовить его для хранения.
Кухонный комбайн Philips с увеличенными дисками XXL (18 см) позволяет обрабатывать продукты быстрее и без лишних усилий.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
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