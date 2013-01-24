Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Ключевые слова для поиска
Эта насадка предназначена для укладки волос.
Эта регулируемая насадка-триммер для волос эффективно и бережно подравняет ваши волосы до нужной длины.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эта насадка предназначена для укладки волос.
Эта регулируемая насадка-триммер для волос эффективно и бережно подравняет ваши волосы до нужной длины.
Эта насадка предназначена для укладки волос.
Эта регулируемая насадка-триммер для волос эффективно и бережно подравняет ваши волосы до нужной длины.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эта насадка предназначена для укладки волос.
Эта регулируемая насадка-триммер для волос эффективно и бережно подравняет ваши волосы до нужной длины.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь