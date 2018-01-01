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  • Постоянная мощность Постоянная мощность Постоянная мощность

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    HC3505/15

    Постоянная мощность

    Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня**: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь.

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    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

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    Постоянная мощность

    Простая стрижка волос

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установок длины
    • Питание от сети
    Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки

    Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки

    Наша машинка для стрижки волос Philips*** оснащена новым гребнем, который предотвращает выдирание волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.

    Двойные лезвия для максимальной точности

    Двойные лезвия для максимальной точности

    Машинка для стрижки волос Philips 3000*** располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.

    Идеальное и бережное подравнивание

    Идеальное и бережное подравнивание

    Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

    Эффективная система питания от сети

    Эффективная система питания от сети

    Сетевой шнур длиной 1,8 м обеспечивает непрерывную подачу питания.

    Удобный эргономичный дизайн

    Удобный эргономичный дизайн

    Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

    Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом увеличивается ресурс аккумулятора машинки для стрижки волос.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Гребень
      Регулируемый гребень для волос

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Технология Trim-n-Flow
      Да
      Ширина ножа
      41 мм
      Количество установок длины
      13
      Диапазон настроек длины
      От 0,5 до 23 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм

    • Удобство использования

      Очистка
      • Съемный режущий блок
      • Моющиеся лезвия
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      При работе
      Питание только от сети

    Badge-D2C

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    • Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips
    • * Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19 мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня
    • ** ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
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