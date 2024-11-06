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  • USB-кабель для зарядки устройства USB-кабель для зарядки устройства USB-кабель для зарядки устройства

    Кабель USB

    CP1788

    USB-кабель для зарядки устройства

    USB-кабель для удобной зарядки устройства через разъем USB. Совместимо только с устройствами с функцией зарядки через USB

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    Кабель USB

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    USB-кабель для зарядки устройства

    Проверьте совместимость ниже

    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Badge-D2C

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