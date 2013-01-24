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Multigroom series 9000

"12 в 1", для волос на голове, лице и теле

MG9710/90
Общая оценка / 5
  • Идеальный уход для лица, волос и тела Идеальный уход для лица, волос и тела Идеальный уход для лица, волос и тела
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    Multigroom series 9000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG9710/90
    Общая оценка / 5

    Идеальный уход для лица, волос и тела

    Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 9000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Идеальный уход для лица, волос и тела

    Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный уход для лица, волос и тела

    Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 9000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Идеальный уход для лица, волос и тела

    Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный уход для лица, волос и тела

      Prestige Edition: премиальный набор для подравнивания 12 в 1

      • 12 насадок
      • Самозатачивающиеся металлические лезвия
      • До 120 минут работы
      • Для использования в душе
      Самозатачивающиеся лезвия из металла имеют длительный срок службы

      Самозатачивающиеся лезвия из металла имеют длительный срок службы

      Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 12 насадок

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 12 насадок

      Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      6 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      6 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень (3–7 мм), 2 гребня для волос (9, 12 мм) и 1 гребень для тела OneBlade (3 мм)

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!

      Брейте щетину

      Брейте щетину

      Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.

      До 120 минут автономной работы после зарядки

      До 120 минут автономной работы после зарядки

      Энергоэффективный литийионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после каждого часа полной зарядки. Быстрая 5-минутная зарядка гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

      Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

      Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

      Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок
        12 насадок
        Насадки для стайлинга
        • Триммер для носа и ушей
        • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
        • 2 гребня для щетины
        • 2 гребня для волос
        • Насадка-гребень для тела
        • Защитная насадка
        • Металлический триммер
        • Дополнительное лезвие OneBlade
        • Ручка OneBlade
        Триммер для тела/лица / стрижка волос
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Режущая система

        Режущий блок
        Самозатачивающиеся металлические лезвия
        Уникальная технология OneBlade
        Да

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Насадка для хранения
        Чехол
        Чехол для хранения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        • 120 минут (Универсальный триммер)
        • 60 минут (OneBlade)
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка за 5 минут (Универсальный триммер)
        • 4 часа для полной зарядки (OneBlade)
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Сухое и влажное бритье
        Водонепроницаемость и простая очистка
        Дисплей
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Нескользящая прорезиненная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*

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          Отзывы

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          • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.