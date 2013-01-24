Ключевые слова для поиска
Идеальный уход для лица, волос и тела
Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный уход для лица, волос и тела
Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах
Идеальный уход для лица, волос и тела
Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный уход для лица, волос и тела
Создайте идеальный образ с набором для подравнивания Prestige Edition, который включает 12 инструментов для нашего стайлера Multigroom, включая самозатачивающиеся металлические лезвия и OneBlade Face+Body для точного подравнивания, создания контуров и бритья волос любой длины Узнать обо всех преимуществах
Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень (3–7 мм), 2 гребня для волос (9, 12 мм) и 1 гребень для тела OneBlade (3 мм)
Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!
Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
Энергоэффективный литийионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после каждого часа полной зарядки. Быстрая 5-минутная зарядка гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Создайте свой стиль
Режущая система
Аксессуары
Питание
Удобство использования
Дизайн
Обслуживание