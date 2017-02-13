Ключевые слова для поиска

1

Мельничка

CP6670
  • Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ
    -{discount-value}

    Мельничка

    CP6670

    Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Мельничка

    Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Мельничка

    Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ

    Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 900 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции. Узнать обо всех преимуществах

    Больше полезных смузи Получайте больше питательных веществ

    Ознакомьтесь с данными по совместимости

    • черная
    • пластиковый

    • Запасной компонент

      Подходит для:
      • HR3551
      • HR3553
      • HR3554
      • HR3555
      • HR3556

    Получите поддержку по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

        Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.