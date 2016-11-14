HR3556/00
Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении
Теперь смузи удобно брать с собой! Делайте смузи прямо в стакане мощного блендера Philips и берите его с собой на работу, прогулку или тренировку.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Мы разработали технологию ProBlend 6, чтобы обеспечить самое тщательное и эффективное смешивание и измельчение всех ингредиентов.
Благодаря мощности мотора 900 Вт блендер обеспечивает превосходную консистенцию и эффективное смешивание ваших любимых ингредиентов.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.
Наш литой регулятор имеет нескользящее покрытие, чтобы вы могли легко изменять скорость блендера.
Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.
Мы облегчили задачу измерения объема жидкости в стакане и кувшине блендера: на них нанесены четкие деления.
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Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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