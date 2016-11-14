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  • Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

    Viva Collection Блендер

    HR3556/00

    Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

    Теперь смузи удобно брать с собой! Делайте смузи прямо в стакане мощного блендера Philips и берите его с собой на работу, прогулку или тренировку.

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    Viva Collection Блендер

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    Готовьте полезные смузи, даже если вы все время в движении

    Более тщательное смешивание — добавьте в рацион разнообразные фрукты и овощи

    • Мощность 900 Вт
    • Технология ProBlend 6 для смешивания
    • Стеклянный кувшин емкостью 2 л
    • Стакан On the Go, в котором можно готовить смузи
    Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

    Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

    В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

    Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

    Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    Технология ProBlend 6 для более тщательного смешивания

    Мы разработали технологию ProBlend 6, чтобы обеспечить самое тщательное и эффективное смешивание и измельчение всех ингредиентов.

    Мощный мотор 900 Вт

    Благодаря мощности мотора 900 Вт блендер обеспечивает превосходную консистенцию и эффективное смешивание ваших любимых ингредиентов.

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

    Удобный регулятор

    Наш литой регулятор имеет нескользящее покрытие, чтобы вы могли легко изменять скорость блендера.

    Импульсный режим для достижения однородной консистенции

    Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

    Отметки уровня жидкости, которые легко просматриваются

    Мы облегчили задачу измерения объема жидкости в стакане и кувшине блендера: на них нанесены четкие деления.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      Кувшин

    • Технические характеристики

      Напряжение
      200–230  V
      Мощность
      900  W
      Емкость
      0,6  l
      Емкость основного кувшина
      2  l

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Автоматическое отключение
      • Отделение для хранения шнура
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • Переключатель питания
      • Импульсный
      • Различные режимы скорости

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Стекло

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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