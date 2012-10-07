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Viva Collection

Держатель насадок

CP9380
  • для замены имеющегося держателя насадок для замены имеющегося держателя насадок для замены имеющегося держателя насадок
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    Viva Collection Держатель насадок

    CP9380

    для замены имеющегося держателя насадок

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Держатель насадок

    для замены имеющегося держателя насадок

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося держателя насадок

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Держатель насадок

    для замены имеющегося держателя насадок

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося держателя насадок

    • черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасной компонент

      Подходит для:
      • HR1387/00
      • HR1387/80
      • HR1388/50
      • HR1388/80

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