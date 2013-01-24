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Вкусные домашние салаты и многое другое
С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах
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Вкусные домашние салаты и многое другое
С помощью этой мультирезки Philips вы сможете нарезать ломтиками или соломкой и нашинковать овощи, сыр, колбасы салями и другие ингредиенты прямо в чашу для салата или вок. Выбирайте подходящую форму и размер для нарезки ингредиентов и готовьте любимые салаты и другие блюда за считанные секунды. Узнать обо всех преимуществах
При помощи 5 вставок в диск продукты можно шинковать, нарезать ломтиками и соломкой, бесконечно варьируя свои рецепты. Просто выберите вставку и установите ее на держатель.
С мультирезкой Philips вы можете нарезать ингредиенты прямо в салатницу, кастрюлю или сковороду. Высоко расположенный носик позволяет использовать даже емкости с высокими бортами для больших объемов. А значит, вам не придется мыть лишнюю посуду после приготовления.
Мультирезка Philips оснащена мощным мотором 200 Вт, который позволяет готовить все ваши любимые блюда.
Диски из нержавеющей стали для мультирезки Philips обеспечат идеальный результат благодаря острым и прочным лезвиям.
Все аксессуары мультирезки Philips можно мыть в посудомоечной машине.
Для удобства хранения шнур легко наматывается на держатель в основании прибора.
Благодаря регулируемой камере подачи от S до XL мультирезки Philips вы сможете контролировать количество обрабатываемых ингредиентов для получения оптимального результата. Камера подачи S идеально подходит для обработки одного некрупного продукта, например моркови. С помощью камеры подачи XL можно быстро обработать более крупные продукты, такие как картофель, без их предварительной нарезки.
Дизайн
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары в комплекте
CP9696/01
CP9380/01
CP9379/01