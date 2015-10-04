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Avance Collection

Контейнер для мякоти

CP9800
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    Avance Collection Контейнер для мякоти

    CP9800
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    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      для замены имеющегося контейнера для мякоти

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Аксессуары для продукта

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        • Запасной компонент

          Подходит для:
          • HR1894/8x
          • HR1895/7x
          • HR1895/8x
          • HR1896/7x
          • HR1897/3x
          • HR1899/2x
          Совместимость с типом изделий
          • HR1945/xx
          • HR1946/xx
          • HR1947/xx
          • HR1949/xx

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