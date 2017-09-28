Компактный размер соковыжималки со встроенными деталями

Конструкция соковыжималки шириной 11 см была оптимизирована таким образом, чтобы вы могли хранить ее на рабочей поверхности и она всегда была готова к использованию. Соковыжималка не занимает много места как во время использования, так и при хранении: все детали встроены в прибор, поэтому дополнительные емкости не требуются.