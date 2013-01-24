Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.