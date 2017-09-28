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  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока Максимум питательных веществ в каждом стакане сока Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

    Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating

    HR1947/30

    Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

    Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей, обеспечивая максимальную экстракцию питательных веществ. Благодаря широкой камере подачи время подготовки ингредиентов сокращается. После приготовления сока все детали можно просто промыть водой.

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    Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating

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    Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

    MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

    • До 90 % больше сока
    • Быстрая очистка за 60 секунд
    • Компактный дизайн, цвет металлик
    • 2 варианта консистенции сока
    MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

    MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

    Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.

    Приготовление сока из любимых плодов, в том числе бананов и манго

    Приготовление сока из любимых плодов, в том числе бананов и манго

    Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте соковыжималку даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.</

    Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

    Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

    Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.

    Функция предварительной очистки: экстракция сока до последней капли

    Функция предварительной очистки: экстракция сока до последней капли

    Функция предварительной очистки — это специальная программа, которая очищает внутренние поверхности прибора и одновременно способствует экстракции сока до последней капли. Извлеките максимальную пользу из фруктов и овощей, сократите количество отходов.

    Съемные детали и простая промывка без использования приспособлений

    Съемные детали и простая промывка без использования приспособлений

    Удобный дизайн со съемными гладкими деталями обеспечивает быструю очистку соковыжималки под краном. Благодаря отсутствию острых краев волокна и частицы плодов смываются водой за несколько секунд.

    Уникальный дизайн без сита — очистка за 1 минуту

    Уникальный дизайн без сита — очистка за 1 минуту

    Благодаря уникальному дизайну без использования сита сок беспрепятственно поступает в стакан через специальный фильтр, который удаляет ненужные волокна. Он прост в очистке, поэтому нет необходимости использовать щеточку.

    Инновационная система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Инновационная система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Просто нажмите на нижнюю часть отверстия соковыжималки, и подача сока прекратится.

    Компактный размер соковыжималки со встроенными деталями

    Компактный размер соковыжималки со встроенными деталями

    Конструкция соковыжималки шириной 11 см была оптимизирована таким образом, чтобы вы могли хранить ее на рабочей поверхности и она всегда была готова к использованию. Соковыжималка не занимает много места как во время использования, так и при хранении: все детали встроены в прибор, поэтому дополнительные емкости не требуются.

    Подача сока прямо в стакан

    Подача сока прямо в стакан

    Благодаря подаче сока прямо в стакан вы можете менять настройки приготовления для каждого члена семьи. Больше нет необходимости очищать дополнительные детали, а рабочее пространство всегда будет чистым.

    В комплект входит книга с воодушевляющими рецептами

    В комплект входит книга с воодушевляющими рецептами

    Выбор правильного рецепта и ингредиентов — это важный этап приготовления сока. В этой книге представлено 40 интересных рецептов с подробным описанием полезных свойств напитков.

    Съемные детали можно хранить в контейнере для мякоти

    Съемные детали можно хранить в контейнере для мякоти

    Все небольшие съемные детали соковыжималки, такие как поддон, толкатель и кувшин для сока, можно хранить в контейнере для мякоти. Таким образом, все детали будут храниться в одном надежном месте, и вам не придется искать их перед приготовлением.

    Меньше времени на подготовку благодаря в два раза более широкой камере подачи

    Меньше времени на подготовку благодаря в два раза более широкой камере подачи

    Увеличенная камера подачи обеспечивает простое приготовление соков. Благодаря новой функции вы сможете готовить полезные соки намного быстрее, поскольку на подготовку уходит меньше времени.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Фильтр
      • Кувшин
      • Буклет с рецептами

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      200  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Емкость
      1  l
      Емкость контейнера для пюре
      1  l
      RPM
      300 об./мин

    • Дизайн

      Цвет
      Черный металлик

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Нескользящие ножки
      • Переключатель питания
      • Система блокировки
      • QuickClean

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал аксессуаров
      Металлический фиксатор
      Материал кувшина
      Пластик
      Материал контейнера для отходов
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.

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