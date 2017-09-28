HR1947/30
Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей, обеспечивая максимальную экстракцию питательных веществ. Благодаря широкой камере подачи время подготовки ингредиентов сокращается. После приготовления сока все детали можно просто промыть водой.Узнать обо всех преимуществах
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Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.
Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте соковыжималку даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.</
Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.
Функция предварительной очистки — это специальная программа, которая очищает внутренние поверхности прибора и одновременно способствует экстракции сока до последней капли. Извлеките максимальную пользу из фруктов и овощей, сократите количество отходов.
Удобный дизайн со съемными гладкими деталями обеспечивает быструю очистку соковыжималки под краном. Благодаря отсутствию острых краев волокна и частицы плодов смываются водой за несколько секунд.
Благодаря уникальному дизайну без использования сита сок беспрепятственно поступает в стакан через специальный фильтр, который удаляет ненужные волокна. Он прост в очистке, поэтому нет необходимости использовать щеточку.
Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Просто нажмите на нижнюю часть отверстия соковыжималки, и подача сока прекратится.
Конструкция соковыжималки шириной 11 см была оптимизирована таким образом, чтобы вы могли хранить ее на рабочей поверхности и она всегда была готова к использованию. Соковыжималка не занимает много места как во время использования, так и при хранении: все детали встроены в прибор, поэтому дополнительные емкости не требуются.
Благодаря подаче сока прямо в стакан вы можете менять настройки приготовления для каждого члена семьи. Больше нет необходимости очищать дополнительные детали, а рабочее пространство всегда будет чистым.
Выбор правильного рецепта и ингредиентов — это важный этап приготовления сока. В этой книге представлено 40 интересных рецептов с подробным описанием полезных свойств напитков.
Все небольшие съемные детали соковыжималки, такие как поддон, толкатель и кувшин для сока, можно хранить в контейнере для мякоти. Таким образом, все детали будут храниться в одном надежном месте, и вам не придется искать их перед приготовлением.
Увеличенная камера подачи обеспечивает простое приготовление соков. Благодаря новой функции вы сможете готовить полезные соки намного быстрее, поскольку на подготовку уходит меньше времени.
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