Ключевые слова для поиска

1

Breast Pumps

Адаптер

CP9885
  • Адаптер для емкости для хранения Адаптер для емкости для хранения Адаптер для емкости для хранения
    -{discount-value}

    Breast Pumps Адаптер

    CP9885

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Breast Pumps Адаптер

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Breast Pumps Адаптер

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Адаптер для емкости для хранения

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики»

      • Бутылочка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.