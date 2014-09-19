CP9885
Обеспечивает гибкие возможности использования чаши для хранения
С помощью адаптера можно прикрепить чашу для хранения прямо к молокоотсосу или использовать ее как бутылочку.Узнать обо всех преимуществах
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Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми. Получить рекомендации по использованию и обслуживанию приборов, а также условия замены неисправных деталей вы можете по тел. 8 800 200 0880 или в чат Telegram «Philips_RU_Bot»
Запасные части
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