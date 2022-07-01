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  • Компактный и легкий для сцеживания Компактный и легкий для сцеживания Компактный и легкий для сцеживания

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/13

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    Компактный и легкий для сцеживания

    Ручной молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает естественное и бережное сцеживание. 95% медицинских специалистов рекомендуют продукцию Philips Avent в период грудного вскармливания**

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    Philips Avent Ручной молокоотсос

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    Компактный и легкий для сцеживания

    в любом месте, в любое время

    • Удобное сцеживание, хранение и кормление
    • Базовый набор
    Естественное и бережное сцеживание

    Естественное и бережное сцеживание

    Технология Natural Motion совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш. Для комфортного и удобного сцеживания.

    Подходит для всех форм и размеров сосков

    Подходит для всех форм и размеров сосков

    У каждой женщины своя форма и размер сосков. Но больше не нужно подбирать насадку, потому что новая цельносиликоновая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).***

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Компактный и легкий, удобно брать с собой

    Компактный и легкий, удобно брать с собой

    Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу. Для сцеживания в любом месте, в любое время.

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    Быстрый приток молока

    Быстрый приток молока

    Современный портативный ручной молокоотсос — идеально подходит для мам, которым нужно бережно сцедить молоко непосредственно перед или в перерывах между кормлениями малыша.

    Самостоятельное управление процессом сцеживания

    Самостоятельное управление процессом сцеживания

    Самостоятельно и свободно настраивайте ритм работы молокоотсоса во время фаз стимуляции и сцеживания, чтобы обеспечить комфортный вам поток молока.

    Сцеживание в комфортном положении

    Сцеживание в комфортном положении

    Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря специальной конструкции насадки молокоотсос позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.

    Легко мыть и собирать

    Легко мыть и собирать

    Небольшое количество деталей молокоотсоса позволяют без труда собирать и очищать молокоотсос.

    Для сцеживания, хранения молока и кормления малыша

    Для сцеживания, хранения молока и кормления малыша

    Сцеживайте молоко напрямую в герметичный контейнер для хранения, во избежание утечки или пролива молока. Когда малыш проголодается, просто прикрепите соску к контейнеру для кормления. Храните молоко в холодильнике или морозильной камере.

    • Материал

      Молокоотсос
      Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*
      Молокоотсос
      Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
      0  шт.
      Насадка
      1  шт.
      Комплект для сцеживания с ручкой
      1  шт.
      Чаши для хранения и 1 адаптер
      3  шт.
      Соска с медленным потоком
      1 шт.

    • Функции

      Не нужно наклоняться вперед
      Сцеживание в удобном положении
      Мягкая насадка с адаптивной формой
      Деликатная стимуляция
      Портативный и легкий
      Удобство в дороге

    Badge-D2C

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    • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.
    • *По результатам маркетингового исследования среди врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и среднего медицинского персонала, проведенного Евразийской исследовательской компанией Webka Marketing, для Philips Avent в декабре 2024 г., среди 170 специалистов
    • **На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
    • ***Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
    • ****РУ № РЗН 2022/17376 от 27.05.2022

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